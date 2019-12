El último Red Friday del año tendrá videojuegos retro y al flamenco como protagonistas en La Térmica

Publicado 11/12/2019 13:49:44 CET

MÁLAGA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este próximo viernes 13 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, el Centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, celebra el último Red Friday del año, que estará protagonizado por videojuegos retro y flamenco.

Con una frecuencia mensual, en 2019 más de 15.000 personas han asistido a este evento que reúne actividades culturales alrededor del Rastro Nocturno que el espacio pone en marcha. Un total de 65 estands con ropa vintage, libros y fanzines, discos y vinilos, objetos de decoración y artesanía, productos vegetales o ilustración son algunas de las cosas que se podrán encontrar en esta edición, según ha explicado la Diputación de Málaga en una nota de prensa.

En esta ocasión, y en colaboración con Player51, La Térmica presenta 'Retrogaming', un evento abierto al público en el que viajar a las salas recreativas de los años 80 y 90 y revivir la experiencia de juegos arcade como 'Comecocos', 'Super Pang' o 'Mario Bross'. Se habilitarán diez máquinas arcade con hasta 150 juegos disponibles, así como varios futbolines.

Además, Asociación Oleaje, Robotix o Player51 realizarán encuentros con el público en los que expondrán sus trabajos de divulgación sobre educación y ciencia a través del universo de los videojuegos. Un evento que girará en torno al mundo 'gaming' y que incluirá sorteos, entre otras actividades.

La música de esta edición del RED Friday se acerca al flamenco. El escenario Cervezas Alhambra recibirá los directos de Lela Soto, una de las voces jóvenes con más proyección del panorama flamenco actual. Es la heredera más joven del legado de la saga familiar de los Sordera. Su padre, Vicente Soto 'Sordera', y su madre, Luisa Heredia, bailaora, le han transmitido desde pequeña la esencia y el amor por el Flamenco.

Lela es además sobrina de artistas de la talla de José Mercé, José Soto 'Sorderita' o Enrique Soto, por parte de su padre, y de Ray Heredia o Enrique de Melchor, por parte de su madre. Estará acompañada por el guitarrista Rubén Lara, habitual de cantaores de la talla de Israel Fernández, Perico El Pañero, José Canela.

A ella le seguirá Romero Martín, el proyecto de flamenco experimental de Álvaro Romero y Tony Martín. Una base electrónica se funde con su estilo flamenco en el que se habla de temas como el género, la diversidad sexual o el maltrato.

Álvaro Romero ha colabora con Rosario Toledo, Ángel Atienza, Raúl Cantizano o Pedro (Los Voluble) Jiménez. En este proyecto, cuyo directo fue de los más destacados en la pasada edición de Monkey Week, realizan un acercamiento al flamenco 2.0 "desde la víscera poética de Lorca al expresionismo incómodo de Val del Omar".

VillaPuchero Factory vuelve a presentar el espacio para la performance teatral con su habitual 'Xtatic Process'. En esta ocasión, y a partir de las 20.00 horas el creador sevillano Álvaro Prados propone un espectáculo titulado 'It's enough to be young and in love'.

Su obra, tanto escénica como literaria, destaca por una marcada estética que se nutre de lo 'camp', lo 'kitsch', el folclore y la cultura pop. Trabaja temáticas como la identidad sexual, la expresión de género, la vanidad o el miedo a la senectud. La pieza requiere de aportación económica previa a la compañía.

Asimismo, los más pequeños tendrán su momento destacado gracias al espectáculo 'La voz del cosmos' con JuanFran Serrano. El cantautor, maestro y guía Montessori acercará la Teoría del Big Bang, la Teoría de Darwin, la biología, la ciencia o la filosofía al público familiar en un espectáculo dinámico y divertido.

El programa lo completan exhibiciones de danza capoeria, con Rodrigo Oliveira, y Lindy Hop, con Málaga Swing, y las habituales 'foodtrucks' presentes en el RED Friday.