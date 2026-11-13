La UMA presenta la alianza Altair que posiciona a Málaga como referente aeroespacial

Imagen de la presentación en el Rectorado de la alianza Aerospace Leadership Task Force for Advanced Innovation & Research (Altair), formada por la UMA, Málaga TechPark y las empresas Aertec, Indra, Mades, DHV Technology y Dekra. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha presentado este viernes en el Rectorado la alianza Aerospace Leadership Task Force for Advanced Innovation & Research (Altair), formada por la UMA, Málaga TechPark y las empresas Aertec, Indra, Mades, DHV Technology y Dekra, con el propósito de posicionar a Málaga como "un polo de referencia para el desarrollo de proyectos relacionados con el sector aeroespacial".

Fruto de esta iniciativa, se ha puesto en marcha el Laboratorio de Co-innovación en Sistemas Aeroespaciales, promovido por el Vicerrectorado de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos y coordinado a través de la Oficina UMA innTech, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga TechPark, según ha informado la institución académica en una nota.

Se trata de un hub concebido como un espacio de colaboración entre la Universidad, las empresas y las instituciones para promover la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector aeroespacial.

El acto de presentación ha contado con la participación del rector de la UMA, Teodomiro López, acompañado por el vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, Javier López; el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera; y el CEO de Aertec, Antonio Gómez-Guillamón, este último además como portavoz de las empresas implicadas en Altair.

Al respecto, la Universidad ha explicado que todos ellos han coincidido en destacar la importancia de esta unión entre agentes vinculados con la industria aeroespacial, orientada a "reforzar las capacidades existentes en el ecosistema de innovación local y a abrir nuevas vías de cooperación".

Durante el acto, Javier López ha sido el encargado de detallar una iniciativa que tiene entre sus objetivos la detección de desafíos compartidos, el impulso de proyectos colaborativos de investigación e innovación, el diseño de formación especializada y el establecimiento de mecanismos estables de cooperación entre el tejido empresarial y los grupos de investigación de la UMA.

Según ha explicado, el origen de Altair está en una primera colaboración con Indra para elaborar un catálogo de las capacidades de los grupos de investigación de la UMA, "un primer documento que despertó el interés y sentó las bases del proyecto".

Fue hace unos meses cuando empresas del PTA que operan en el sector aeroespacial se pusieron en contacto con la Universidad para estudiar cómo retomar y potenciar aquel trabajo. "Nos sumamos inmediatamente", ha explicado el vicerrector.

Así, de esa voluntad compartida entre las empresas, el Parque Tecnológico y la UMA, a través de sus grupos de investigación, nació Altair, impulsada mediante la creación de una 'task force', un grupo operativo con objetivos definidos entre investigadores y empresas.

"Este grupo lleva trabajando desde marzo y, durante este tiempo, ha compartido información sobre las líneas estratégicas en las que la Universidad y las empresas pueden colaborar", ha explicado López.

Finalmente, en junio quedó definida la alianza y se recopilaron los datos más relevantes sobre las capacidades de los grupos de la UMA. Antonio Gómez-Guillamón ha intervenido como CEO de Aertec y como representante del conjunto de las empresas de la alianza.

En ese papel, ha precisado que, por ahora, la alianza la forma un núcleo de cinco empresas, pero ha asegurado que "está abierta a que, en el futuro, se incorporen nuevas compañías interesadas".

Asimismo, ha defendido que "no puede haber un polo aeroespacial destacado sin una universidad fuerte, con grupos de investigación fuertes", algo que, ha añadido, es precisamente lo que se acaba de materializar en este proyecto y en un catálogo de capacidades que ya está a disposición de todos.

El objetivo, ha explicado, es situar a Málaga en una posición de relevancia que permita captar proyectos de mayor envergadura y más carga de trabajo, así como ganar visibilidad y generar un efecto tractor que ponga en valor las capacidades del Parque Tecnológico y la Universidad en el sector aeroespacial.

Por su parte, Felipe Romera ha señalado que el acto de hoy permite ver hacia dónde va Málaga TechPark y ha defendido que, "en la próxima década, Málaga va a ser uno de los mejores lugares del mundo para innovar".

Ha destacado que "la ciudad está atrayendo talento", que llegan empresas, que se crea empleo y que se consolida como un polo de innovación "protagonista en el mundo que viene".

Asimismo, ha valorado que la UMA "ha dado un giro sustancial en su acercamiento a las empresas" y que se ha avanzado mucho en la coordinación de distintos grupos de investigación. Ver a todos juntos y con un propósito común, ha dicho, es "una garantía de éxito".

El rector, Teodomiro López, ha destacado en su turno de intervención que cerraba el acto la "enorme cercanía" entre la Universidad y el Parque Tecnológico: "La Universidad tiene que estar muy presente en el Parque Tecnológico y el Parque tiene que estar muy presente en la Universidad", ha defendido.

Asimismo, López ha señalado que la UMA ha avanzado mucho en ámbitos como la investigación en semiconductores, la cuántica y la inteligencia artificial, y que ahora da "un paso más" con el sector aeroespacial.

En ese sentido, ha enumerado los recursos con los que cuenta ALTAIR: "19 grupos de investigación, cuatro escuelas y cuatro institutos universitarios de investigación implicados en este proyecto, además de un catálogo de grandes infraestructuras", que incluye, entre otras, el superordenador Picasso, los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) y el UMA Laser Lab, entre muchos otros.

"Damos un paso muy importante", ha afirmado el rector, quien ha señalado que muchos piensan en Sevilla y Cádiz cuando se habla del sector aeroespacial andaluz, pero que "Málaga está ya en esa carrera y debe seguir dando pasos".

19 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

En concreto, el Laboratorio de Co-innovación en Sistemas Aeroespaciales cuenta con la participación de 19 grupos de investigación de la UMA que desarrollan actividad científica y tecnológica vinculada a este ámbito.

Su puesta en marcha permitirá dar a conocer el potencial investigador de la Universidad, así como facilitar el contacto entre sus equipos científicos y las empresas del sector.

En este marco, también se promueve el "Catálogo de Capacidades de Investigación e Innovación en Sistemas Aeroespaciales de la UMA", una herramienta que recoge y visibiliza los recursos científicos y tecnológicos de la institución y que reúne las capacidades de los 19 grupos y que está disponible desde hoy en intech.uma.es.

Con la creación de este laboratorio, la UMA amplía su red de laboratorios de co-innovación, que cuenta ya con otros dos dedicados a la inteligencia artificial y a la microelectrónica.

Los tres laboratorios comparten el objetivo de coordinar, integrar y poner en valor las capacidades de la UMA en ámbitos tecnológicos estratégicos, acercándolas a las necesidades y los desafíos actuales del tejido empresarial.