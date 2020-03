La UME realiza labores de desinfección en el Hospital Comarcal Costa del Sol y otras zonas de Marbella

MARBELLA (MÁLAGA), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizan este viernes actuaciones de desinfección e información en diferentes emplazamientos de Marbella (Málaga), como el Hospital Comarcal Costa del Sol.

La UME ha anunciado que 1.312 efectivos y 376 vehículos realizarán este viernes labores de desinfección en residencias, prisiones, estaciones, hospitales y comisarías en diferentes municipios de España, entre ellos Marbella.

El portavoz municipal, Félix Romero, ha destacado, a través de una comparecencia telemática, la labor de los agentes de la UME en el municipio. "La UME despliega los trabajos en toda la provincia de Málaga. Está trabajando en todas las poblaciones de Málaga con desinfecciones preventivas. Desde el Ayuntamiento les agradecemos la labor que están realizando. Se trata de una labor que, siendo rutinaria, es muy importante en los tiempos que corren. Nos aportan seguridad", ha señalado.

Romero ha subrayado también el trabajo que realizan los servicios municipales, autonómicos y nacionales que trabajan en Marbella para tratar de contener la expansión del coronavirus, además de agentes de policías locales y nacionales y personal sanitario.

EVITAR DIFUSIÓN DE BULOS

Romero ha hecho un llamamiento a los vecinos para que eviten difundir noticias falsas y acudan a los perfiles de las autoridades para obtener información oficial sobre la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

"Lo demás son bulos que generan una situación de inquietud muy grande a personas que constituyen grupos de riesgo, como mayores o aquellas que tienen algún tipo de patología previa, y que acceden a una información que no es real y que sí es alarmante", ha señalado.

Ha indicado que el Ayuntamiento facilitará toda la información en sus perfiles oficiales de las redes sociales -@Ayto_Marbella o Ayuntamiento de Marbella en Facebook- y ha señalado que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, comparece cada día para informar en tiempo real de las medidas que se adoptan para tratar de evitar la expansión de la epidemia.

Ha destacado también que el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de iniciar acciones legales contra las personas "que contribuyan a generar, en una situación tan compleja y que no hemos vivido nunca, una situación adicional de miedo o de temor que no es lo más apropiado y no es lo que queremos para ninguno de nuestros vecinos".

"No hay que darle voz ni difundir a cualquier noticia que no venga de una fuente oficial porque se puede contribuir a que el bulo se extienda. Hay una mala utilización del tiempo y de las redes sociales por parte de algunos para difundir noticias que no son ciertas. Antes de dar voz a cualquier historia cuyo origen desconocemos, debemos pensar en el temor y el daño que podemos causar en otras personas", ha agregado.