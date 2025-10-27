Unicaja se alía con Workday para transformar gestión de talento y mejorar experiencia de empleado a través de innovación

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha alcanzado una alianza estratégica con Workday, la plataforma empresarial de IA para la gestión de personas, finanzas y agentes. Esta colaboración refuerza la apuesta de la entidad financiera, dentro de su proceso de transformación, por el impulso de la eficiencia, la innovación y la mejora de la experiencia del empleado, buscando que esta última resulte más personalizada y ágil.

Según señalan en un comunicado, la incorporación de la tecnología de Workday permitirá a Unicaja avanzar en la automatización de tareas clave, integrar de forma unificada los procesos que conforman el ciclo de vida de su personal y mejorar la capacidad analítica para la toma de decisiones.

La implementación y puesta en marcha de la herramienta se realizará de forma progresiva y contribuirá a una mejor cobertura de las necesidades de las personas que forman parte del banco, favoreciendo una mayor cercanía, sencillez, flexibilidad y autoservicio. De esta forma, se ofrecerá una experiencia más ágil y personalizada para toda la plantilla.

"Las personas que forman parte de Unicaja son el motor que impulsa nuestra organización y una clara prioridad en este ciclo estratégico. Esta alianza con Workday nos permite seguir construyendo una entidad más conectada, más eficiente y humana, mejorando significativamente la experiencia de nuestra plantilla", ha destacado el director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina.

En este punto, ha insistido en que, "al mismo tiempo, disponer de una visión clara y en tiempo real de los datos de nuestra plantilla y de los procesos asociados a la gestión de personas y el talento, nos permite planificar mejor, ganar en eficiencia operativa e involucrar más a los responsables de equipos, dotándoles de más herramientas y autonomía para ejercer su liderazgo de forma efectiva".

Por su parte, Adolfo Pellicer, VP & country manager, Iberia, Workday, ha señalado que "estamos muy orgullosos de acompañar a Unicaja en este innovador proyecto y de su confianza en las soluciones de Workday para impulsar la gestión de su talento, una prioridad estratégica para esta entidad financiera de referencia en España".

"Esta nueva alianza refuerza nuestro compromiso de ayudar a las organizaciones a construir modelos de gestión más humanos, impulsados por la IA para ser más ágiles y preparados para el futuro", ha añadido.

BENEFICIOS

Algunas de las ventajas derivadas de esta alianza pasan por la reducción del tiempo promedio en los procesos clave de la gestión de personas; la minimización de errores y duplicidades en los registros de datos y procesos, al automatizarse el tratamiento de los mismos; el impulso del autoservicio, que permite a cada persona gestionar de forma más ágil y autónoma sus propios servicios, o la mayor visibilidad que sobre sus equipos de trabajo se ofrece a los directivos, facilitándoles una gestión más eficaz.

En suma, la incorporación de mayor agilidad, flexibilidad y personalización a los procesos posibilitará incrementar la satisfacción de las personas que trabajan en la entidad. Así, esta plataforma integrará los procesos de planificación, ejecución y análisis de los KPI, optimizando la agilidad y los procesos relacionados con la toma de decisiones y la gestión del talento en toda la organización.

La gestión del talento es una de las líneas estratégicas de Unicaja. La entidad apuesta por herramientas digitales que permitan conocer mejor a su personal, impulsar su desarrollo profesional y fomentar una cultura organizativa más colaborativa, sencilla y personalizada.

Esta alianza con Workday refuerza el compromiso de la entidad con la innovación al servicio del cliente y de sus empleados, consolidando, además, un modelo de gestión que mira al futuro sin perder de vista a las personas.