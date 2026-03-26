La Unidad de Protección y Rescate Canino de Moclinejo atiende a 167 animales abandonados en la Axarquía de Málaga

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, y la coordinadora de la Unidad de Protección y Rescate Canino de Moclinejo, Lorena Blanco. - UPRA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, y la coordinadora de la Unidad de Protección y Rescate Canino de Moclinejo, Lorena Blanco, han hecho este jueves balance del servicio que el colectivo ha prestado a los municipios de la comarca durante el pasado año 2025, destacando que se ha atendido a 167 animales abandonados en las localidades de la Axarquía.

Martín ha explicado que el convenio de colaboración ha supuesto "una mejora en la gestión del bienestar animal de la comarca". "La Ley de Bienestar Animal de 2023 ha generado muchas más y nuevas obligaciones para los municipios, había que echar una mano complementando el servicio de recogida de animales abandonados, vagabundos o extraviados que realiza Don Animal", ha explicado el presidente de la institución mancomunada, según ha recogido la entidad en una nota.

Al hilo, el presidente ha destacado "el gran trabajo, la voluntariedad y al mismo tiempo profesionalidad" con la que trabaja Upra de la mano de Lorena Blanco, reseñando que les pareció "una gran idea" colaborar con los gastos veterinarios mientras son adoptados.

"Este colectivo trabaja muy bien las adopciones, que es lo mejor que les puede ocurrir a estos animales abandonados. Por tanto, llegamos al acuerdo de contribuir con los gastos que le generan mientras que consiguen una adopción", ha detallado el presidente de la institución comarcal cuyo coste en 2025 ha sido de 14.000 euros.

La Unidad de Protección y Rescate Canino de Moclinejo es el único núcleo zoológico incluido en el registro de la Junta de Andalucía en la Axarquía, "y cuenta además con una larga trayectoria en atenciones a animales así como de adopciones nacionales e internacionales".

El presidente ha concluido destacando que este paso "sitúa a la Axarquía como un referente en respeto y protección animal, demostrando que la colaboración entre administraciones, clínicas locales y asociaciones especializadas es la clave para lograr el sacrificio cero y una convivencia responsable".

Asimismo, la coordinadora de Upra ha agradecido a Mancomunidad "este acuerdohistórico demostrando que para la Axarquía es de máximo interés el bienestar animal y gracias a este acuerdo de colaboración que refuerza el servicio, hemos podido atender a 167 animales en diferentes municipios de la Axarquía".

"De esta forma, cada vez van a ser más los animales beneficiados, las comunidades interesadas, los vecinos y los ayuntamientos. Es un desafío grande el de Ley de Bienestar Animal, pero entre todos estamos construyendo una Axarquía cada vez mejor", ha añadido la fundadora de este colectivo apuntando que ha percibido "una mayor concienciación de la población hacia los animales".

También Blanco ha agradecido la colaboración prestada por la institución ya que "este fondo ha sido destinado al soporte económico de las clínicas veterinarias de la comarca, revirtiendo directamente en los profesionales locales y garantizando la salud de los animales rescatados".

"Hemos conseguido sacar a muchos animales que se estaban quedando estancados, sobre todo razas como podencos, mastines, los de gran tamaño o con problemas de salud han podido ser diagnósticadas debidamente, dándoles oportunidades para vivir fuera gracias al control de la enfermedad y su debido tratamiento", ha destacado la coordinadora.

Por tanto, ha continuado Blanco, estos animales "no solo han recibido atención de urgencia, sino que han sido preparados a nivel clínico - especialmente en el tratamiento de enfermedades endémicas como la leishmaniosis - y comportamental".

A su juicio, gracias a este exhaustivo trabajo sanitario y a la difusión en redes sociales por parte de asociaciones animalistas, se han hecho posibles más de 100 adopciones en Europa, principalmente en países como Alemania, Bélgica, Finlandia y Estonia, ha informado la coordinadora de Upra, comentado "la felicidad con la que se van después de haber sufrido el estado de abandono, malostratos o dejadez, y ahora los vemos desde disfrutando en la nieve, de senderismo o en un río".

El proyecto ha contado con la gestión y supervisión técnica de la Asociación Unidad de Protección Rescate y Defensa Animal de Moclinejo, cuya labor ha sido fundamental para coordinar las actuaciones en los diferentes pueblos.