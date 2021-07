Unidas Podemos pide una "solución urgente" para familias afectadas en Málaga por cierre de centros de atención temprana

MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos por Andalucía ha criticado la "gestión negligente" de la Junta de Andalucía a la Atención Infantil Temprana y ha recordado al PP que se trata de "un derecho que asiste a la población infantil menor de seis años con discapacidad o que presente trastornos en su desarrollo o riesgo de presentarlos".

Así, ha reclamado una solución "urgente" para las familias por el cierre de estos centros: "Llega el 1 de julio y 400 familias se han visto afectadas por la falta de prestación de este servicio, producto de un caos en la gestión de los Centros de Atención Infantil Temprana en el que la propia Junta de Andalucía se ha saltado el convenio de los trabajadores y el decreto que dictaminó para facilitar este recurso a las familias".

La concejala portavoz de la confluencia en el Ayuntamiento de Málaga, Paqui Macías, ha tachado de "negligencia total por parte de la Junta de Andalucía la gestión que se está haciendo de la Atención Infantil Temprana" y ha lamentado que está "está abandonando a sus suerte a esta familias afectadas". La coalición de IU y Podemos presentará una moción en la Comisión de Derechos Sociales donde se instará al Ayuntamiento de Málaga a que tome cartas en el asunto.

"El resultado del caos de la Junta de Andalucía es que ha dejado a estas familias sin el derecho a la atención temprana, sin la continuidad con sus terapeutas de referencia y con miedo e incertidumbre sobre su presente inmediato y sobre su futuro", ha especificado.

Por tanto, ha considerado que el Ayuntamiento tiene que "levantar la voz y por eso vamos a pedir al alcalde que elija entre ponerse del lado de estas familias instando a la Junta de Andalucía a que garantice la continuidad inmediata de este servicio de atención temprana o si, una vez más va a ponerse de parte de los colores de su partido".

EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Por su parte el portavoz de Unidas Podemos en Andalucía, Ernesto A Alba, denuncia que con esta situación el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no está garantizando derechos fundamentales a una parte de la población andaluza y exigimos para ya la reincorporación inmediata de todos los niños y niñas".

"El colectivo no puede esperar, así como la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras para garantizar la continuidad del vínculo afectivo entre terapeuta y usuario", ha indicado en rueda de prensa.

Así, ha explicado que el problema se debe a que la Junta "entiende a los usuarios y usuarias de la atención temprana como números, sin rostro, sin familia, sin emociones, sin nada". "Hablamos de un colectivo vulnerable que desde hace años está siendo castigado en Andalucía por la falta regularización, por la falta de visibilidad, por los recortes. Las familias no pueden ser las perjudicadas de la falta de planificación de la Junta de Andalucía, ni los niños y niñas, ni las profesionales", ha espetado.

Precisamente, han preguntado en el Pleno del Parlamento andaluz al PP sobre las soluciones previstas para permitir la continuidad del servicio de Atención Temprana de las dos entidades malagueñas, Adefami y CAIT Norte, "que se han quedado fuera del concierto social garantizando a las familias este derecho y servicio esencial y que prime el interés terapéutico de los menores, tal y como se contempla en la propia normativa andaluza".

LAS FAMILIAS

Las familias afectadas han aludido a la "importancia, rabia y dolor" que supone contemplar "cómo se vulneran los derechos de sus hijos e hijas" y han calificado de "inconcebible" esta situación que dejan a los niños y niñas en un "limbo" de desatención.

"Nos avisan de un día para otro del cierre del centro, ¿qué pasa con las emociones, sentimientos, salud psicológica, salud emocional de nuestros hijos e hijas? Exigimos que les respeten, que respeten sus necesidades para poder desarrollar sus capacidades al máximo. La reubicación tiene que ser hoy, no podemos esperar a mañana, porque ellos necesitan sus terapias. Esto no es un juego. La salud de nuestros hijos e hijas no es un juego", han resaltado.

Silvia Galiana, presidenta de Adefami, ha denunciado que "la Junta se jactaba estos últimos días de un aumento de las plazas de atención temprana, hasta 400, y precisamente son 400 los niños y niñas de Málaga que se quedan sin este servicio y a los que hay que reubicar. No vemos por ningún sitio ese aumento".

"La situación es dramática, tanto para las familias que están en lista de espera como para las familias que ya estaban en el servicio y que ahora se encuentran desamparadas. Nadie nos ha dado la solución, por parte de la Consejería nadie se ha puesto en contacto con las familias, las posibles reubicaciones se están demorando muchísimo y no se han gestionado de forma progresiva", ha explicado.

A juicio de Galiana, esta situación es resultado "de una mala gestión desde el inicio y que los criterios básicos que rigen la atención temprana se han pasado por alto, sin tener en cuenta la continuidad en el servicio, o la subrogación del personal entre otras cuestiones. Solicitamos de manera urgente una solución".