La Universidad de Málaga incorpora el retrato de José Ángel Narváez a la Sala de Rectores - UMA

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha incorporado este viernes el retrato del exrector, José Ángel Narváez Bueno, a la Sala de Rectores del edificio del Rectorado.

El acto institucional ha contado con la presencia del propio Narváez junto al actual rector, Teodomiro López, y su equipo de gobierno. Asimismo, asistieron los exrectores de la institución malagueña José María Martín Delgado y Adelaida de la Calle, el exrector de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro, el autor de la obra --el pintor y muralista Bjorn Martín-Rettberg-- y numerosos académicos, compañeros y amigos del homenajeado, quienes arroparon el descubrimiento oficial del lienzo.

El cuadro pasa a formar parte de la memoria visual de la institución y se suma a los retratos de los seis rectores que precedieron a Narváez: Antonio Gallego Morell (1972-1975), José María Smith Agreda (1975-1980), Antonio Pérez de la Cruz (1980-1984), José María Martín Delgado (1984-1994), Antonio Díez de los Ríos (1994-2004) y Adelaida de la Calle (2004-2015).

Tras ser descubierto el lienzo por su autor, Narváez ha tomado la palabra visiblemente emocionado para agradecer el respaldo del actual rector, de la institución, del artista y de "tantas personas que caminaron a mi lado en el Rectorado".

El exrector ha subrayado que, más allá de la responsabilidad institucional, se lleva el afecto humano de una etapa "apasionante y exigente" en la que la Universidad pudo avanzar, un éxito que atribuyó a "la lealtad, el trabajo y el compromiso de mi equipo". Asimismo, ha dicho sentirse "profundamente orgulloso de formar parte de la historia de una universidad "en la que comencé como alumno y en la que siempre he sentido como mi casa".

En su turno de intervención, el rector, Teodomiro López, ha destacado el "compromiso profundo" de Narváez durante los nueve años en los que estuvo al frente de la institución malagueña y ha subrayado su "firme defensa" de la educación pública: "José Ángel ha defendido siempre una universidad abierta, comprometida con la sociedad y consciente de la responsabilidad que tiene como institución pública; una universidad que debe garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir a construir una sociedad mejor", manifestó.

También ha agradecido tanto la dedicación de su predecesor al frente de la institución como la confianza personal que depositó en él durante una larga etapa de colaboración. Por último, ha anunciado que se había firmado la concesión de la Medalla de Oro de la Universidad, que se entregará en un acto solemne dentro de unos meses.

Por su parte, Bjorn Martín-Rettberg --artista formado en Glasgow, Manchester y Londres con más de una década de trayectoria internacional y vínculos previos con la institución malagueña-- también intervino tras descubrir la obra para hablar de una persona cargada de "bondad, empatía, humildad".

El rector le ha agradecido expresamente su trabajo por haber sabido "dar forma a este recuerdo y convertir una trayectoria personal e institucional en una imagen con un gran valor y que permanecerá aquí durante muchos años".