Universidad de Málaga pide "resolver incógnitas" sobre aplicación de modelo de financiación de universidades andaluzas

Archivo - Edificio del rectorado de la Universidad de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha pedido "resolver las incógnitas" de la aplicación del modelo de financiación de las universidades andaluzas y ha criticado que la aplicación actual es "desigual" y que el centro de educación superior malagueño "se encuentra en una situación especialmente desfavorable".

En un comunicado, en primer término, la UMA señala que la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha valorado como "un paso muy positivo el incremento de 16 millones de euros de financiación, anunciado para 2025 y consolidables en 2026".

"Sin embargo, aún está por determinar cómo se materializará el reparto de esta cantidad entre las distintas universidades, así como el destino de los 1.726 millones de euros consignados en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 en materia universitaria", ha expresado la UMA.

De este modo, la Universidad malagueña apunta "que las universidades públicas andaluzas ya han adelantado financieramente parte de los compromisos derivados de los conocidos como Acuerdos de Jaén, relativos a nuevos tramos de complementos autonómicos para el personal docente, investigador, técnico, de gestión, de administración y de servicios. Dichos importes deberán sumarse a los recursos universitarios de 2025 y consolidarse en los ejercicios futuros".

Desde la UMA subrayan que "la aplicación actual del modelo de financiación afecta de manera desigual a las instituciones, y nuestra universidad se encuentra en una situación especialmente desfavorable".

"Tal y como hemos venido señalando desde el inicio del actual mandato rectoral, la UMA padece una infrafinanciación significativa con respecto al resto de universidades públicas andaluzas", han agregado.

E indican que "según datos de la propia Consejería de Universidades, mientras la media de financiación por estudiante asciende a 6.945,45 euros, la UMA recibe únicamente 6.267,25 euros" y han precisado que esta diferencia, "que puede parecer reducida, representa más de 24 millones de euros anuales de menor financiación para nuestra universidad".

"La cifra se elevaría a casi 60 millones de euros si recibiéramos la financiación por estudiante que obtiene la universidad mejor tratada en el actual modelo", han añadido.

La aplicación de los Acuerdos de Jaén y de un modelo de financiación "justo y estable para los ejercicios 2025 y 2026 resulta ya inaplazable". Asimismo, han exigido "la eliminación de las desigualdades manifiestas entre universidades en lo relativo a financiación por estudiante.

"Desde la Universidad de Málaga reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la universidad pública andaluza y estamos seguros que la lealtad institucional guiará las decisiones que deben adoptarse en beneficio de la igualdad de derechos de los estudiantes", han concluido.