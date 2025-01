Valero augura que Moreno "se achicharrará" con contratos del SAS y le afea cesar a la interventora, "quien puso reparos"

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha sostenido este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "se va a achicharrar con este caso de corrupción", en referencia a la investigación judicial abierta en un juzgado de Sevilla por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicados durante la pandemia y pospandemia de coronavirus.

En rueda de prensa en Málaga, en su reflexión sobre lo que ha denominado la "corrupción en los contratos del SAS" y la implicación del presidente andaluz, ha considerado que Moreno "se va a achicharrar mientras no dé la cara, mientras no asuma responsabilidades políticas, mientras no depure responsabilidades políticas en su gobierno".

Ha vinculado esa falta de explicaciones con el hecho de que la pasada semana el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acometió el cese de la hasta ahora responsable de la Intervención General de la Junta, María Antonia González Pavón, a quien reemplazará Miguel Ángel Figueroa Teva.

Valero ha recordado ese hecho, cuando la hasta ahora responsable del organismo de fiscalización interna del gasto de la Junta de Andalucía fue "la que advirtió y destapó ese presunto caso de corrupción con los contratos a dedo del gobierno del PP Andalucía" y "ha sido el único cese que se ha dado, es decir, se ha cesado a quien ha denunciado la posible corrupción".

A su juicio, esa decisión "es prueba de cómo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, afronta los casos de corrupción: se quita de en medio a quien denuncia, a quien ha puesto reparos a un caso que apesta a corrupción".

"Ni él ni nadie implicado ha asumido todavía responsabilidades políticas, la única persona cesada ha sido esta interventora, precisamente quien puso reparos", ha apostillado.

"Moreno Bonilla, por tanto, no se puede seguir escondiendo y tiene que decir qué pasó, cómo pasó, cuándo, qué sucedió con estos contratos, si quiere tener credibilidad".

Al respecto, ha dicho que "para tener una mínima credibilidad debería apoyar la comisión de investigación que hemos planteado en el Parlamento andaluz, cuanto menos debería apoyar la celebración de un debate monográfico sobre este tema" al sostener que "la gente necesita explicaciones".

En este punto, ha señalado que "el juez ya lo ha dicho, va a seguir investigando, porque este caso apesta a corrupción, por lo tanto, le queda un proceloso camino a Moreno Bonilla si no quiere asumir responsabilidades, se va a achicharrar en este camino tortuoso de investigación judicial".

"Más allá de lo que decidan los tribunales, evidentemente, se tienen que asumir responsabilidades políticas, porque cientos de millones de euros que tendrían que haber ido a la sanidad pública, se repartieron a dedo, sin ningún tipo de control, de manera fraudulenta, a empresas privadas que han hecho negocio con lo que tendría que haber sido una atención sanitaria pública", ha agregado.

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha añadido que "en este caso se vuelve a evidenciar que privatización y corrupción van de la mano del PP , que no hay PP bueno".

"Necesitamos saber quienes llevamos años sin poder tener una cita con el médico de cabecera a tiempo, sin tener una cita con el especialista a tiempo y que nos lleguen los diagnósticos tarde, con las urgencias saturadas cada dos por tres, quienes llevamos años padeciendo esta situación, qué ha pasado con esos millones que han ido a parar a empresas privadas sin ningún tipo de control en su adjudicación", ha concluido.