Valero crítica la gestión de Moreno ante los incendios y advierte de riesgos de danas por el cambio climático

Señala que de los 625 planes de emergencia municipales EN Andalucía, más del 40 % tienen más de diez años

MÁLAGA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha criticado la gestión del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ante los incendios que han tenido lugar en la región, a la vez que ha advertido de los riesgos de danas debido al cambio climático y ha señalado que la Junta "no hace nada" para prevenir y mitigar los daños que estas puedan causar.

En este sentido se ha pronunciado el líder de izquierdas este lunes en una rueda de prensa en Málaga en la que ha señalado que según el Sistema de Información Europeo, han ardido cerca de 400.000 hectáreas este verano en España "y Andalucía no se ha librado". "Falta cuantificar cuánto ha supuesto el incendio en la Sierra de Los Filabres, pero más de 5.000 hectáreas sabemos que se han perdido en Andalucía", ha señalado.

Como causas, el coordinador de IU-A ha apuntado a un cambio climático que ha dicho que "es real" y que "comporta más incendios, inundaciones, desastres naturales...". También ha apuntado como causantes "el abandono del mundo rural, con el despoblamiento y esa crisis de la agricultura y ganadería profesional y socialmente necesarias".

Y, por último, se ha referido a cuestiones coyunturales como haber tenido una primavera muy lluviosa y un verano muy caluroso "y eso significa que hay mucho combustible".

En este punto, Valero ha dirigido sus críticas al Gobierno andaluz y ha asegurado que "otro problema de coyuntura, que podría haber tenido solución, es esa falta de inversión en prevención. Moreno Bonilla lleva dos años dejando de ejecutar 350 millones de euros en prevención. Moreno Bonilla se fue de vacaciones dejando en su casa a 300 agentes forestales".

Y ha acusado al Ejecutivo regional del PP de "mantener una situación de extrema precariedad a la plantilla del 112, a esos que nos salvan la vida cuando tenemos un problema y tenemos que levantar el teléfono".

Toni Valero ha criticado que, ante el debate nacional sobre la oleada de incendios, en Andalucía, el Gobierno andaluz de Moreno lo que ha hecho ha sido "cargar contra las políticas verdes. En esa disputa que tiene con la ultraderecha está asumiendo los marcos negacionistas de la ultraderecha".

"Y, en segundo lugar, desviar el foco. De nuevo, Moreno Bonilla desvía el foco en este caso al Código Penal y pide que se le pongan brazaletes a los pirómanos cuando se sabe que la inmensa mayoría de los incendios que han asolado nuestra tierra no tienen su causa en pirómanos que hayan ido intencionalmente a prender fuego nuestros campos", ha añadido el diputado de Sumar.

Por último, Valero también ha acusado a la Junta de Andalucía de utilizar los incendios "para confrontar con el Gobierno de coalición"; y por tanto, ha añadido que "ante cualquier catástrofe, la derecha del Partido Popular pone en jaque nuestro sistema de autogobierno autonómico".

PREVISIÓN DE DANAS

El coordinador de IU-A ha dicho que tras haberse conocido que la temperatura del Mediterráneo está en torno a 30 grados "significa que en pocas semanas, en otoño, vamos a tener danas en Andalucía".

Y al respecto ha dicho que el Gobierno andaluz "no está haciendo absolutamente nada" para prevenir y mitigar los daños de esas danas que previsiblemente llegarán a la región.

Por último, ha criticado que "de los 625 planes de emergencia municipales, más del 40% tiene más de diez años. Están absolutamente desfasados. No contemplan la realidad de la crisis climática".