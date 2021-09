IU dice que la pandemia está en fase de "recuperar y potenciar" la Atención Primaria y no en restricciones

Afirma que están "desviando" la situación de sanidad pública hablando de "tres horas más o menos abiertos o tres o cuatro mesas más"

ESTEPONA (MÁLAGA), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Toni Valero, ha afirmado que la pandemia de la COVID-19 está "en otra fase", en concreto en la de "recuperar y potenciar la Atención Primaria", tachando de "inaudito" que la Junta de Andalucía siga "obsesionada" con las restricciones "para obviar el debate de verdad, que es el del sistema sanitario público".

En declaraciones a los periodistas en Estepona (Málaga), donde ha visitado la zona afectada por el incendio en Casabermeja con la también portavoz de UPporA, Martina Velarde; y el europarlamentario Manuel Pineda, Valero ha recordado que lo que "nos ha salvado en la pandemia ha sido la vacunación y el sistema sanitario público y muy especialmente la Atención Primaria".

Por tanto, a juicio del también coordinador de IU en Andalucía, "no se sostiene que la Atención Primaria siga sin presencialidad, no se sostienen las largas colas de espera, no se sostiene la precariedad en la que está el sistema sanitario público".

Según el dirigente de izquierdas, esto "lo están desviando con cuestiones de restricciones de tres horas más o menos abiertos o cuatro mesas más o menos en la terraza". "La pandemia está en otra fase, en la de recuperar y potenciar la Atención Primaria pública que está dejada de la mano de dios por el PP", ha zanjado Toni Valero.