Valero dice que Junta "tiene que tomar riendas" tras temporales y aplicar medidas y ayudas a ganaderos y agricultores

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, se ha referido a los distintos temporales que han afectado a Andalucía y ha lamentado que el Gobierno andaluz "no está preparado ante el tiempo que nos ha tocado vivir". Así, ha insistido en que el Ejecutivo regional "tiene que tomar las riendas" y aplicar medidas urgentes.

Entre otras, evaluar los daños de manera inmediata, dar ayudas directas y compensaciones a agricultores y ganaderos; "reparar las infraestructuras de carácter agrícola y carácter ganadero"; y poner en marcha un asesoramiento técnico y sanitario para proporcionar ese apoyo que necesitan "para la recuperación de cultivos, del ganado, incluyendo todas esas medidas fitosanitarias y veterinarias que son necesarias".

Así lo ha señalado Valero en rueda de prensa en Málaga donde ha insistido en "la crisis climática que, como estamos viendo, como hemos dicho muchas veces, trae aparejadas, danas, lluvias torrenciales, a pesar de lo que digan los negacionistas". "Esto ha venido para quedarse y, por lo tanto, hay que estar prevenidos", ha sostenido Valero, que ha lamentado que "el Gobierno andaluz sigue mirando al tendido 9".

Ha advertido de que "cerca del 40% de los planes de emergencia de los municipios andaluces siguen sin actualizarse desde hace más de diez años, como si no hubiese cambiado el clima en la última década y no se hubiese hecho más que evidente que las danas han venido para quedarse".

Además, ha lamentado que el "Gobierno andaluz sigue sin responder en tiempo real, un Gobierno andaluz que sigue sin atender a los municipios".

En este sentido, ha explicado que ha visitado muchos municipios en estos días y "he visto cómo el Gobierno andaluz sigue sin atenderlos, cómo la gente ha tenido que modificar su vida cotidiana porque no puede acceder a su puesto de trabajo, no puede llevar a los niños al colegio, no puede acceder a sus explotaciones agrícolas o ganaderas...".

Asimismo, ha dicho que ante esto los ayuntamientos se están enfrentando solos": "Solos, de nuevo, con un Gobierno andaluz que no pone de su parte, que no ejerce sus competencias y cuando hay una emergencia, falta previsión, celeridad en la respuesta y capacidad de respuesta".

Valero ha asegurado que se "demuestra el Gobierno andaluz que no está preparado ante el tiempo que nos ha tocado vivir. Parece que Moreno Bonilla se cree que estas cosas se arreglan poniéndose un chaleco reflectante y saliendo en la tele y no es así". "Así no se arreglan las consecuencias de los temporales ni de una dana".

En este punto, ha explicado que han llamado a muchos alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida en distintas provincias y se han puesto en contacto con las organizaciones agrarias para saber qué está ocurriendo en el campo "y lo que nos dicen es que hay una situación de absoluta catástrofe en muchas zonas de Andalucía".

"Lo que nos están diciendo es que hay muchos cultivos que no se han podido sembrar, que ya están proliferando enfermedades en el campo consecuencia de esas inundaciones y que hay cosechas enteras que no se van a poder cosechar, que se van a perder por completo", ha explicado, además de que hay que tener en cuenta "también que, en muchos casos, estas explotaciones no tienen el seguro agrario porque los seguros agrarios cada vez se están convirtiendo más inaccesibles para los agricultores y las agricultoras por las condiciones que están planteando".

Valero, además, ha señalado que "hay cultivos que tampoco se van a poder salvar porque es imposible llegar a ellos porque los caminos están cortados", además de que "estamos viendo también cómo la propia maquinaria e infraestructuras agrícolas, en muchos casos, ha quedado absolutamente inservible".

Por lo tanto, ha sostenido, "hace falta que el Gobierno andaluz se haga cargo de esto", así como "de lo que le está pasando a muchos ganaderos y ganaderas que, ante la imposibilidad de llegar a sus explotaciones, están viendo cómo los animales no los pueden cuidar y atender en el tiempo en el que tienen que hacerlo y, por lo tanto, con el riesgo que están sufriendo para la salud de estos animales y, por lo tanto, para la producción ganadera".

"La Junta de Andalucía tiene que tomar las riendas y no se puede quedar esperando a que otras administraciones, las administraciones locales, la administración central, hagan lo que le corresponde en virtud de las competencias que tiene el Gobierno andaluz", ha sostenido.

Así, ha insistido en que "la Junta de Andalucía tiene ya que aplicar medidas urgentes que pasan por evaluar los daños de manera inmediata, dar ayudas directas y compensaciones a agricultores, ganaderos en nuestra tierra para garantizar que estas explotaciones puedan continuar, puedan pervivir", así como "reparar las infraestructuras de carácter agrícola y carácter ganadero".

De igual modo, ha afirmado, "el Gobierno andaluz tiene también que poner en marcha un asesoramiento técnico y sanitario para proporcionar ese apoyo que necesitan nuestros agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas para la recuperación de cultivos del ganado, incluyendo todas esas medidas fitosanitarias y veterinarias que son necesarias".