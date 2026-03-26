Valero (IU) incide en reclamar que García Caparrós sea considerado como "víctima del terrorismo franquista"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar, Toni Valero, en la tribunal del Congreso de los Diputados. - EUROPA PRESS

MADRID/SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado del grupo Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha incidido este jueves en reclamar que el joven Manuel José García Caparrós, muerto de un disparo de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza celebrada en Málaga el 4 de diciembre de 1977, tenga la "consideración de víctima del terrorismo" franquista.

Así lo ha reclamado el diputado de Sumar por Málaga durante su intervención en el debate celebrado este jueves en el Pleno del Congreso para la convalidación o derogación del decreto de reforma de la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978.

Toni Valero ha valorado que con esta reforma legal "se hace algo de justicia" con García Caparrós, de quien ha subrayado que "era un joven malagueño de familia humilde, de las Comisiones Obreras", que el 4 de diciembre de 1977 "salió a las calles de Málaga a una manifestación bajo el lema 'Libertad, amnistía y Estatuto de autonomía'", donde "lo matan".

Toni Valero ha aseverado que "al pueblo andaluz nada nos ha sido regalado, ni las libertades, ni los servicios públicos, ni el autogobierno" que "hoy está enterrando a la derecha que gobierna Andalucía", según ha apostillado el diputado de Sumar, que ha acusado así al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno de haber "traicionado el espíritu del 4 de diciembre que puso Andalucía en pie".

En esa línea, el dirigente de IU Andalucía ha sostenido que "en aquella manifestación del 4 de diciembre se rompió el guión de la Transición", que pasaba por "federalizar el norte y regionalizar el sur", y "el pueblo andaluz fue vanguardia y consiguió que se reafirmara como nacionalidad histórica a la altura de Euskadi, de Cataluña y de Galicia".

Toni Valero ha cuestionado el "relato oficial" de la Transición que dice que "fue pacífica, que no hubo violencia, que fue fruto de consensos y de pactos" entre "grandes hombres de la Historia", y ha sostenido que se trata de "un mito" que, como tal, "expresa una visión distorsionada para cimentar en el imaginario colectivo una serie de falsedades que promuevan una actitud acomodaticia y acrítica".

El diputado de IU ha lamentado que tras la muerte de García Caparrós ha habido "décadas de silencio, de impunidad, de portazos a la verdad, de archivos cerrados a cal y canto" para sus hermanas, y ha reivindicado la acción de dirigentes de su formación política, "desde Antonio Romero" hasta él mismo, para acompañar "en su lucha" a las familiares del joven sindicalista malagueño "hasta conseguir la documentación" relativa a su muerte "sin tachones" en el Congreso de los Diputados.

El representante de IU y Sumar ha defendido que, con el Real Decreto-Ley que el Gobierno ha trasladado al Congreso, "se extienden y mejoran indemnizaciones a víctimas en defensa de la democracia hasta 1978", de modo que "se hace algo de justicia con Caparrós", si bien ha advertido de que "queda mucho por reparar", como "el caso Almería", en el que tres jóvenes residentes en Santander fueron "torturados brutalmente, asesinados y calcinados" tras ser confundidos por la Guardia Civil como "miembros de la ETA", ha relatado Toni Valero.

"Ni estos ni tantos otros jóvenes están amparados por este Real Decreto-Ley" que el grupo Sumar ha pedido que "se tramite como proyecto de ley, para garantizar el reconocimiento y equiparación de las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado hasta 1983, que es cuando realmente concluye la Transición, una vez se supera el golpe del 23F de 1981 y los últimos coletazos de esa violencia policial indiscriminada bajo la impunidad del franquismo", ha añadido Valero, desde la premisa de que "no puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda".

Además, el diputado de Sumar ha lamentado que Caparrós "sigue sin la consideración de víctima del terrorismo", de ahí que su grupo quiera una modificación de "la Ley de Víctimas del Terrorismo y de la Ley de Memoria Democrática para incluir estos crímenes y garantizar derechos e indemnizaciones", desde el convencimiento de que "hacerlo es un ejercicio de compromiso democrático con todas esas personas humildes que empujaron la Historia con sus manos y con sus vidas", según ha aseverado Toni Valero desde la tribuna del Congreso.