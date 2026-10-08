Valero (IU) señala el "sadismo social" del PP tras las declaraciones de un edil de Benalmádena (Málaga) sobre Maricarmen

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, junto con el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Benalmádena, Enrique Pablo Centella. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha acusado al PP de "sadismo social" tras las declaraciones del concejal de Vivienda de Benalmádena (Málaga) a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que falleció este miércoles. El también diputado en el Congreso ha pedido su cese y ha señalado que en las elecciones generales del 29 de noviembre "nos jugamos mucho, si el próximo gobierno está con la gente o con quienes echaron de su casa a Maricarmen y a tantos y tantas otras".

En una nota remitida por el partido, Valero ha recordado que "Feijóo y su partido votaron en contra del decreto, en contra de Maricarmen y de tantas y tantos que hoy están con la soga al cuello al borde del desahucio. Y ahora llaman a Mari Carmen puta sinvergüenza".

"Al PP le mueve su odio hacia la clase trabajadora, hacia quienes defienden sus derechos, a quienes pelean por lo que es justo. El Partido Popular practica sadismo social. Así que nadie se equivoque, no van a cesar a su concejal por estos insultos, porque en el fondo comparte estos insultos y porque es impasible ante el sufrimiento de la gente", ha subrayado.

En esta línea, ha incidido en que el próximo 29 de noviembre "en este país nos jugamos mucho, si el próximo gobierno está con la gente o con quienes echaron de su casa a Maricarmen y a tantos y tantas otras".

Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Benalmádena, Enrique Pablo Centella, ha asegurado que desde Izquierda Unida "están consternados por la noticia de la muerte de Maricarmen" y se han unido "al dolor de su familia, de sus amistades, de sus conocidos y del conjunto del movimiento que está luchando por una vivienda digna porque ese dolor es compartido".

En este sentido, Centella ha señalado que "el mejor homenaje que le podemos hacer a Maricarmen es, precisamente, hacer lo que ella nos dijo antes de morir, que sigamos luchando y que no nos callemos".

"Por eso, y en ese marco, queremos decir públicamente que son inadmisibles las palabras que profirió el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Benalmádena en un pleno del Consejo Sectorial de Vivienda", ha remarcado.

Por último, el edil de IU ha puesto el foco en que "esos insultos y esas descalificaciones deberían haber hecho que ya tuviera la dimisión encima de la mesa, pero es evidente que no se va a producir". "Y si no se produce, tendrá que ser el alcalde o el Partido Popular los que le exijan su dimisión", ha concluido.

Por su parte, en relación con los hechos el concejal José Luis Bergillos ha mostrado sus "sinceras disculpas" ante las "desafortunadas declaraciones" realizadas este miércoles, en el marco del Consejo Sectorial de Vivienda organizado por el Ayuntamiento de Benalmádena.

El edil ha explicado que en todo momento su intención era "denunciar el uso partidista, que se está pretendiendo hacer, de uno de los principales problemas que sufre nuestro país, como es la necesidad de vivienda", pero "tengo claro que he cometido un grave error y ni es mi forma de ser, ni de proceder, por ello quiero pedir disculpas", ha concluido.