Valero: "Moreno está cavando su propia tumba renunciando a esta quita de deuda"

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha advertido este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está cavando su propia tumba renunciando a esta quita de deuda". Así, ha criticado que hace un año dijo que "estaba de acuerdo" en una quita de deuda y "ahora dice que es una trampa".

Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha lamentando que en el pasado Día de Andalucía, el 28 de febrero, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se dedicó a soltar el discurso del señor Feijóo".

"Lamentablemente, en torno a la quita de deuda, el señor Moreno Bonilla se plegó a los intereses de Génova" y "tendría que haber defendido los intereses de Andalucía, máxime en ese día, el 28 de febrero, que es el día de todas y todos los andaluces". "No es el día del PP, no es el día para que Moreno Bonilla haga seguidismo de Feijóo", ha apostillado.

En este punto, ha recordado que "ya hace un año, Moreno Bonilla dijo que estaba de acuerdo, que quería una quita de deuda de en torno a 17.000 millones de euros para Andalucía", precisando, además, que "reconocía que esa medida, esa quita de deuda de 17.000 millones era necesaria, era positiva, era buena para Andalucía".

Sin embargo, ha proseguido, "ahora dice que es una trampa", cuando, "sin embargo, esa quita de deuda permitiría sanear las cuentas públicas en Andalucía y destinar recursos a los servicios públicos".

Valero se ha preguntado si "¿se puede permitir a Andalucía renunciar a una quita de deuda cuando tiene las listas de espera más largas del conjunto del país, cuando está cerrando aulas públicas y tiene el alumnado diverso desatendido en las escuelas públicas, cuando resulta que están muriendo mayores en Andalucía sin haber llegado a recibir la ayuda a la dependencia que tienen reconocida, cuando hay los problemas de hacerse la vivienda de la juventud en nuestra tierra?". "Yo creo que no", ha respondido.

"Creo que aquí Moreno Bonilla está cavando su propia tumba renunciando a esta quita de deuda", ha sostenido y ha asegurado que "hay tres razones que explican que Moreno esté en contra de la quita".

En concreto, Valero ha dicho que la primera razón "tiene que ver con que está apuntalando una estrategia fracasada de oposición de Feijóo", que "no tiene ninguna propuesta para este país, lo único que tiene delante es el 'no' permanente".

La segunda razón que ha citado Valero es que Moreno "no está interesado en reforzar los servicios públicos". Una quita de deuda que libere recursos para reforzar los servicios públicos significa que su precarización, su desmantelamiento del cual se están sirviendo los fondos de inversión para hacer negocio particular, pues no encuentra la misma facilidad".

Por último, en tercer lugar, ha dicho que "Moreno Bonilla necesita de la confrontación permanente con el Gobierno de coalición". Es más, ha criticado que el presidente de la Junta "necesita que hasta en el Día de Andalucía se le vea confrontando con el Gobierno de coalición porque tiene que tapar una pésima gestión que está empeorando las condiciones de vida de los andaluces y las andaluzas".

"FALSA EXCUSA DEL PP" PARA NEGARSE A LA QUITA DE DEDUDA

Valero ha incidido en que "es una falsa excusa la que ha esgrimido el PP para negarse a esta quita diciendo que lo que tiene que haber es una negociación de un nuevo sistema de financiación". "No es verdad. No tiene ninguna voluntad de negociar un nuevo sistema de financiación en el Partido Popular", ha abundado.

De hecho, Valero ha sostenido que "tampoco sabemos cuál es el modelo de financiación del PP y tampoco sabemos quién manda en el Partido Popular. Si va a ser Ayuso, quién va a decir cuál es el modelo, va a ser Feijóo o quién va a ser el PP que diga qué es lo que quieren para las comunidades autónomas".

"Lo que sí hemos visto es que Moreno ha quitado recursos a los ayuntamientos y ha hecho seguidismo de la política de Ayuso, dando privilegios fiscales a los más ricos y promoviendo el 'dumping' fiscal entre las comunidades autónomas", por lo tanto, "propiciando una mayor desigualdad entre los ciudadanos y ciudadanas de distintas comunidades autónomas", ha concluido.