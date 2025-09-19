Valero: "Todos los que quieran echar a Moreno bajo un proyecto de izquierda andalucista pueden ir bajo Por Andalucía"

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha destacado este viernes que Por Andalucía "ha lanzado un mensaje muy claro, y muy alto: "Todos y todas las que quieran echar a Moreno Bonilla con un proyecto político de izquierda y andalucista pueden ir de la mano bajo Por Andalucía".

En este sentido se ha referido el líder de izquierdas al "encuentro con la sociedad civil" que está previsto que se celebre este sábado, 20 de septiembre, en Sevilla por parte de IU, Movimiento Sumar --donde se ha referenciado Más País Andalucía-- e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

"A esa llamadas se han juntado fuerzas políticas que van a participar en el acto del sábado en Sevilla", ha explicado Valero, que ha insistido en que "a quienes interpelamos desde ya, es a la ciudadanía, a la gente independiente, personas que no tienen el carné de ningún partido".

"Nosotros y nosotras, con este acto y desde ya, a quienes interpelamos es a la gente. Los partidos políticos tienen sus momentos y que se pronuncien cuando quieran. Bienvenidos sean todos los que quieran venir a Por Andalucía", ha dicho.

Desde Por Andalucía han explicado a Europa Press que el acto en la capital hispalense de este sábado se celebrará a partir de las 12.00 horas en el centro cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta ubicado en la antigua cárcel de Ranilla de Sevilla, en la calle Mariano Benlliure, 14.