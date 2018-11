Vecinos afectados por lluvias en Málaga siguen con protestas y reclamarán en Madrid la declaración de zona catastrófica

Publicado 31/10/2018 15:28:20 CET

CAMPILLOS (MÁLAGA), 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de municipios afectados por las fuertes lluvias de los pasados 20 y 21 de octubre han vuelto a cortar este miércoles una carretera, en este caso, la vía A-384, en la localidad malagueña de Campillos, para protestar por la no declaración como zona catastrófica por parte del Gobierno central el pasado viernes. Además, tienen previsto este jueves fletar autobuses a Madrid para poder conocer en directo la decisión del Consejo de Ministros, donde previsiblemente, se aprobará la citada declaración.

"A nosotros como nos engañaron una vez no lo creemos y seguimos con las movilizaciones, porque las palabras se las lleva el viento", ha dicho a los periodistas el alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, explicando también que este jueves está previsto que los municipios de Campillos y Teba fleten autobuses hacia Madrid.

Guerrero ha incidido en que se trata de una reclamación "justa", lamentando que el pasado viernes en Sevilla no se llevara a cabo la citada declaración de zona catastrófica: "Fue un hecho lamentable porque nos habían creado todas las expectativas posibles, hicimos un trabajo descomunal para presentar todos los datos y al final nos defraudaron y engañaron", ha criticado.

Los vecinos de Teba y Campillos mantienen encierros desde este pasado sábado en su municipios como protesta ante la no declaración de zona catastrófica, intensificando las movilizaciones con el corte de carreteras y la asistencia a Madrid.

Guerrero ha señalado que "hoy mismo ha dicho el ministro que se va a aprobar en el Consejo de Ministros pero no nos lo creemos", ha advertido, añadiendo que "se nos ha dicho por activa y pasiva que sí, pero hasta ayer ningún cargo público había dicho que se hiciera", ha recordado, asegurando que "nosotros vamos a seguir con nuestras reivindicaciones y lucha porque creemos que nos han arrebatado en 12 horas nuestro presente y futuro". "Seguiremos trabajando y en la lucha", ha afirmado.

Por su parte, el regidor de Teba, Cristóbal Corral, ha hablado de las lecciones que han dejado estos días. Así, se ha referido, en primer lugar, a la lección de gratitud, agradeciendo, asimismo, su trabajo a efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Bomberos, Infoca y "a quienes han echado una mano", además de a los medios, "que han puesto en la agenda política un problema que desde los despachos no se estaba viendo".

"Solo quien se ha mojado las botas de barro, el que habla con sus vecinos conoce la realidad y hubieran tardado un segundo en declarar zona catastrófica como ha pasado en otras zonas", ha señalado.

De igual modo, también como lecciones ha aludido a "lo bello que es el espíritu humanitario de la gente cuando lo pasa mal"; así como a que "la lucha es el único camino".

"Estuvimos en reuniones la semana pasada donde se prometía por activa y por pasiva que nos iban a auspiciar", ha dicho, asegurando que "si no hubiéramos puesto a nuestros pueblos en pie, si no nos hubiéramos movilizado hoy no estaríamos ni en la agenda política ni con una previa declaración de zona catastrófica", ha afirmado.

Por ello, ha dejado claro que hay que continuar no sólo hasta la declaración de zona catastrófica sino "hasta que ese dinero llegue a las familias, a los que lo han perdido todo", asegurando que "hay que hacer una política de seguimiento, por supuesto a los alcaldes también, que estemos al pie del cañón pero también los responsables del Gobierno".

Por último, Corral ha incidido en "lo bonito que es la vida cuando se dejan los partidos al lado, como ha pasado en algunos de estos pueblos, cuando nosotros hemos arrimado el hombro sin entender nada de política y sin saber que el 2 de diciembre teníamos elecciones", afirmando, en este sentido, que "a mi se me ha olvidado hasta de convocar el pleno para saber quienes son los presidentes de las mesas, ya que hemos estado una semana escuchando a vecinos que no tenían agua, a ganaderos, y esa es la realidad", ha dicho.