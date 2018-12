Verónica Membrive recoge el premio George Campbell del Aula María Zambrano de Estudios Trasatlánticos UMA-Atech

Publicado 12/12/2018 16:42:34 CET

Verónica Membrive, profesora e investigadora del Departamento de Filología de la Universidad de Almería, ha recogido este miércoles en el Rectorado de la Universidad de Málaga el I Premio George Campbell del Aula María Zambrano de Estudios Trasatlánticos UMA-Atech (Amzet) por su trabajo "'Irish Writers in Spain in the 1960s and 1970s; Pearse Hutchinson and Aidan Higgins'.

El campo de estudio de Membrive se centra en la literatura irlandesa, con especial atención a las relaciones culturales entre España e Irlanda.

La investigadora aborda en su trabajo las obras de los escritores irlandeses Pearse Hutchinson y Aidan Higgins estudiando, en especial, la imagen que en ellas se desprende de España, país de acogida y residencia durante muchos años de ambos autores

El vicerrector de Política Institucional de la Universidad de Málaga y presidente de Amzet, Juan Antonio García Galindo ha destacado en la ceremonia de entrega "el carácter científico y la profundidad con la que se aborda el trabajo".

"Un tema de gran interés, no sólo para el estudio de las influencias recíprocas en la literatura, sino también para un mayor entendimiento de las relaciones hispano-irlandesas y de la cultura de ambos países", ha afirmado.

En este punto, ha resaltado el papel de José Antonio Sierra Lumbreras, "como mecenas del premio y enlace clave con las instituciones irlandesas que participan".

La comisión encargada de evaluar las obras, presidida por el propio García Galindo, han participado Magdalena Martín Martínez, subdirectora de Amzet; José Antonio Sierra Lumbreras, asesor de Internacional de Amzet junto a los representantes de las instituciones irlandesas, Alfonso Blanco, del University College Dublin, y Katerina García, del Trinity College de Dublín.

Con una dotación económica de 1.200 euros, el Premio George Campbell está destinado a investigadores cuyos trabajos se enfoquen a las relaciones entre España e Irlanda en cualquier ámbito, en el periodo comprendido desde 1965 hasta la actualidad. Este premio debe su nombre a uno de los pintores irlandeses más destacados, nacido en Arklow, George Campbell, quien convirtió la ciudad de Málaga en su segunda patria, donde pasó más de seis meses al año.

El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga es una iniciativa académica, interuniversitaria y multidisciplinar, que nace de la necesidad de crear puentes de colaboración y transferencia de conocimiento entre los diferentes países que conforman el Mundo Atlántico.