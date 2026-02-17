La VI Copa de Calistenia de la Diputación de Málaga reunirá a 300 deportistas de toda España

El diputado de Deportes, Juan Rosas; el edil de Deportes de Rincón, Antonio José Martín Moreno; el coordinador de la Copa Provincial, Eladio Zea, miembro de la Federación Española de Calistenia y representantes de los clubes malagueños de esta disciplina. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 deportistas de toda España se van a dar cita entre marzo y mayo de este año en la Copa Provincial de Calistenia de la Diputación de Málaga, que celebra su sexta edición. El calendario prevé paradas de esta cita en los municipios de Antequera, Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Pizarra, Alhaurín el Grande y Archidona.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al concejal de Deportes de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín Moreno, en representación de los ayuntamientos participantes; el coordinador de la Copa Provincial, Eladio Zea, miembro de la Federación Española de Calistenia y presidente del Club Temple of Monkeys, y representantes de los clubes de calistenia malagueños.

La palabra calistenia proviene del griego "kalos" (belleza) y "sthenos" (fortaleza), y su objetivo es la adquisición de resistencia, agilidad, equilibrio, coordinación y flexibilidad a través de un entrenamiento equilibrado con el propio peso corporal, sin necesidad de utilizar pesas o aparatos adicionales.

Este deporte ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años y tiene un gran arraigo en Málaga debido al buen clima y a los múltiples gimnasios al aire libre, muchos de ellos instalados gracias al proyecto europeo COP4HL (Communities of Practice for Healthy Lifestyle), que se desarrolló entre 2018 y 2021 y en el que la Diputación y la UMA colaboraron para promover estilos de vida saludable.

"La promoción del deporte y del estilo de vida activo es uno de los objetivos centrales de la Diputación", ha explicado Rosas. "Por eso, en colaboración con los clubes y los ayuntamientos malagueños, pusimos en marcha esta Copa Provincial de Calistenia, dirigida tanto a aquellos que desean iniciarse en ese deporte como a quienes buscan un formato más competitivo y profesional", ha añadido.

Desde su creación, la Copa de Calistenia ha atraído a participantes de toda la provincia de Málaga, de otras ciudades de España e incluso de otros países, y en sus seis años de recorrido se ha convertido en un referente para otros organizadores.

Las categorías de competición son siete: Freestyle Pro Masculino, Freestyle Pro Femenino, Freestyle Amateur Masculino, Resistencia Pro Femenino, Resistencia Pro Masculino, Resistencia Amateur Masculino y Resistencia Amateur Femenino, categoría creada el año pasado con el objetivo de promover la participación de las mujeres en este deporte.

En la modalidad Resistencia se realizan ejercicios continuos que evalúan la capacidad de resistencia física de los atletas. Las pruebas se centran en la capacidad del competidor para mantener un alto nivel de rendimiento durante un periodo prolongado.

Por su parte, la categoría Freestyle se disputa en batallas de minuto y medio en las que los competidores realizan combinaciones de ejercicios dinámicos y de tensión en las estructuras disponibles, como barras y paralelas. Los movimientos son evaluados por su dificultad y ejecución técnica.

Como en años anteriores, se impartirá un taller promocional para quienes deseen iniciarse. Será el 13 de marzo en Archidona. Las jornadas de la fase previa se celebrarán el 21 de marzo en Antequera, el 28 de marzo en Vélez-Málaga y el 11 de abril en Rincón de la Victoria.

La final amateur se disputará en Pizarra el 9 de mayo, mientras que la final Pro será el 16 de mayo en la nueva pista de competición de Alhaurín el Grande. Este año, los ganadores de la categoría Resistencia Pro tendrán pase directo a competición internacional Califest México.

Las inscripciones, a un precio de cinco euros por jornada, estarán abiertas a partir de este próximo miércoles, 18 de febrero, a través de la web https://copadecalisteniamalaga.es