La VI edición de JazzEñe trae 12 conciertos a Málaga para internacionalizar a los músicos españoles

Publicado 20/09/2019 16:19:35 CET

MÁLAGA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y los teatros Cervantes y Echegaray de la ciudad, ha organizado la VI edición de JazzEñe, iniciativa que tiene como objetivo la internacionalización del jazz español y que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre en Málaga a través de una docena de conciertos.

A lo largo de tres días, la institución celebrará en el Teatro Echegaray de Málaga (12 euros por sesión, ya a la venta en las taquillas del Teatro Cervantes, en la web del Teatro Cervantes y en Uniticket), un total de 12 conciertos en formato 'showcase' de 45 minutos con algunos de los grupos españoles más representativos de este género en la actualidad.

En concreto serán las formaciones María Berasarte y Pepe Rivero, Yul Ballesteros Canarian Quintet, Miryam Latrece Quartet, 23 Collective, Juan Galiardo Quintet, Daahoud Salim Quintet, Miron Rafajlovic Quintet, Diego Amador, De Diego Brothers, The Machetazo, JVera Quartet y Aurora.

Así lo han explicado este viernes durante la presentación del festival el responsable de Producción del Teatro Cervantes, Francisco Rodríguez; el miembro de la Junta Directiva de SGAE y del equipo de trabajo de Jazz, Miguel Ángel Chastang; y el director de 'Jazzeñe', Javier Estrella.

Junto al público asistente, JazzEñe 2019 contará con la presencia de representantes de diversos festivales y promotores de Jazz internacionales, invitados por la Fundación SGAE, interesados en conocer la realidad del jazz español.

Estos serán Jazz & the City (Austria); Jazz Plus (Bulgaria); JazzKaar (Estonia); Kosmos Radio / ERT and Athens Jazz Festival (Grecia); Tel Aviv Jazz Festival (Israel); Südtirol Jazz Festival Alto Adije (Italia); Kaunas Jazz (Lituania); Philippine International Jazz Festival(Filipinas); Flamenco Biënnale (Países Bajos); Yeldegirmeni Jazz Festival (Turquía) y Jazz at Lincoln Center y Fundarte (Estados Unidos).

De este modo, además de la música en directo, se han organizado encuentros profesionales entre los grupos participantes y los directores de festivales y programadores invitados para que den a conocer sus propuestas y abrir así nuevas vías de colaboración entre ellos.

Para esta sexta edición de JazzEñe, la Fundación SGAE ha convocado un comité artístico encargado de diseñar el programa de músicos participantes. Este grupo de trabajo ha analizado un total de 208 proyectos recibidos en esta convocatoria.

Dicho comité ha estado integrado por el director de JazzEñe, Javier Estrella; el crítico de jazz y gestor cultural, Pablo Sanz; la compositora y cantante Patricia Kraus; el compositor e intérprete José Miguel Carmona, en representación de la Junta directiva de la SGAE y del grupo de trabajo de jazz de SGAE; y el director de Xenia Producciones y del festival Portón del Jazz, Pablo García Vega.

Desde la entidad han hecho una mención especial a este último, cuyo trabajo ha permitido trasladar la sexta edición de JazzEñe hasta la ciudad de Málaga.

LA PROGRAMACIÓN

JazzEñe2019 ofrecerá un total de 12 conciertos en dos sesiones: de tarde, a las 18.30 horas, y de noche, a las 21.30 horas. Inaugurarán la muestra el 26 de septiembre, a las 18.30 horas, María Berasarte y Pepe Rivero, que presentarán 'Delirio', un nuevo proyecto de piano y voz que conjuga temas propios con canciones muy conocidas. Después, será el turno del Yul Ballesteros Canarian Quintet, un quinteto de músicos canarios liderados por el guitarrista Yul Ballesteros que mostrarán su trabajo 'Islaaz'.

En la segunda sesión (21.30 horas), participará Miryam Latrece acompañada por los tres músicos que han colaborado con ella en su cuarto álbum, 'Quiero cantarte'. Después, el quinteto de músicos 23 collective, considerado por el público como uno de los grupos urbanos y mestizos, entorno al flamenco, el jazz y las músicas alternativas, con más proyección en España, ofrecerán su trabajo 'Breaking cocos'.

Al día siguiente, viernes 27 de septiembre, la formación JVera Qu4rtet, que lidera el contrabajista mallorquín José Vera, abrirá a las 18.30 horas JazzEñe con su espectáculo 'Haruki'. Después, el trompetista yugoslavo Miron Rafajlovic Quintet presentará su primer trabajo como compositor y en solitario: 'Trubadur', que cuenta con colaboraciones de primer nivel como Jorge Pardo.

A las 21.30 horas, será el turno de Juan Galiardo Quintet, que mostrará el peculiar estilo al piano del sevillano Juan Galiardo, arropado musicalmente por cuatro grandes jazzistas. Clausurará la sesión el directo lleno de energía del grupo holandés Daahoud Salim Quintet con 'Encuentros'.

De Diego Brothers abrirá la última jornada de conciertos el sábado 28 de septiembre, a las 18.30 horas, con su oferta de swing, ritmos afrocubanos, funky y bogaloo demoninada 'Since 1993'. A continuación, será el turno de Los Aurora, grupo surgido del Taller de Mùsics, que trasportarán al público asistente a los universos de Falla, Lorca, Albéniz o Pedrell.

Despedirán la muestra de JazzEñe 2019 (21.30 horas) el grupo instrumental The Machetazo, un quinteto de cinco músicos con influencias muy diversas que ofrecerán 'A vision in a dream'. Pondrá el colofón final el trío que lidera Diego Amador Trío, pianista jazzista y cantaor flamenco.