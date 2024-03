Villamandos dice que se trabaja con la UMA para que haga "su propio ajuste" financiero "de forma ordenada"

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha señalado que la Universidad de Málaga tiene una situación financiera "muy compleja", aunque ha asegurado que desde el Gobierno andaluz se trabaja con la entidad para que "haga su propio ajuste y lo haga de una forma ordenada" y pueda seguir siendo "ese elemento dinamizador" de la provincia.

Así ha respondido a la pregunta formulada por la diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, sobre qué se puede hacer desde la consejería ante la situación económica que atraviesa la universidad con 35 millones de euros de remanente negativo y 28 millones de déficit, aludiendo a que se habla de "ciertas decisiones" del Consejo de Gobierno de la Junta que habría podido influir.

Villamandos, que ha lamentado que le hagan esta pregunta "no por la Junta de Andalucía, no por esta consejería, sino por tener que poner encima de la mesa una situación de la Universidad de Málaga", ha señalado que "ha habido una situación que no se ha ido corrigiendo y es verdad que lo tenían que haber corregido". "Cuando uno pasa de 160 --millones-- de remanente a un déficit de 35 --millones-- es que es muy complicado", ha incidido.

Ha explicado que la UMA recibió de la consejería un escrito en el que señalaba autorizar "para la utilización de recursos de tesorería no afectado por un importe de 135 millones de euros --de ellos 36 millones para la UMA--, con destino a la financiación de presupuesto ordinario" y añadía que se acordaba "liberar con carácter inmediato todas las cantidades pendientes de pago correspondientes a ejercicios anteriores por la cantidad de la misma magnitud".

"Es decir, que la Universidad de Málaga no recibió 36 millones de transferencias ordinarias, pero recibió ese mismo año 36 millones de euros en virtud de la deuda que tenía previamente contraída la Junta de Andalucía", ha precisado el consejero, apuntando que en el momento en el que esto pasa la UMA "tenía aproximadamente 160 millones de euros de remanente, estamos hablando de 2020-2021".

"De 160 millones de remanente nos pasamos a 35 millones de déficit. Es decir, que ha habido un gasto de 200 millones de euros sin autorización, solo se autorizaron 36 millones de euros", ha manifestado, apuntando que en este caso "no sabemos si puede haber ajustes de apuntes contables que dar lugar a una reducción de esa índole".

En este punto, ha asegurado que tanto la Consejería de Hacienda como la suya "estamos trabajando con ellos para ver si eso es posible", apuntando que el Consejo Social "tiene que hacer un ajuste presupuestario en el siguiente ejercicio", aunque ha indicado que no va a ser en uno "porque 35 millones sería un bocado demasiado grande, más del 10% del presupuesto"; y sería "ir a un proceso plurianual".

"Y ahí estamos trabajando, una vez que toda esa situación contable quede dilucidada. Es una situación muy complicada", ha reiterado el consejero, quien ha apuntado que "no es la primera vez que hay una situación complicada en una universidad como esta", ya que la de Huelva "pasó por una situación muy complicada, fue intervenida por la Junta de Andalucía".

Al respecto, ha dicho que desde el Gobierno andaluz "no queremos intervenir a la Universidad de Málaga, queremos que haga su propio ajuste y que lo haga de una forma ordenada, pero lo que sí puedo decir es que vamos a estar con la Universidad de Málaga para que siga siendo ese elemento dinamizador de la sociedad, de la economía, de la cultura y, sobre todo, de la innovación de Málaga y de toda Andalucía".

Gómez, por su parte, ha señalado que las propias autoridades de la UMA han calificado la situación económica "de extrema", apuntando a que "los propios responsables de la Universidad de Málaga dicen o dejan entrever que ha habido una serie de decisiones imputables al Consejo de Gobierno que han podido incidir o influir en esa situación negativa".