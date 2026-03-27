Virginia Martín, nueva presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga - COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga abre una nueva etapa con la elección, por aclamación, de Virginia Martín como presidenta de la institución, convirtiéndose además en la primera mujer en ostentar este cargo en la historia del Colegio.

Gestor administrativo con despacho profesional en San Pedro de Alcántara, Virginia Martín representa el perfil de profesional cercano a la realidad del día a día de muchos colegiados, especialmente de pequeños despachos.

En este sentido, su presidencia pone el foco "en seguir acompañando a estos profesionales, dotándolos de herramientas, apoyo y recursos que faciliten su gestión diaria y refuercen su competitividad".

La nueva presidenta asume el cargo con una clara vocación continuista, poniendo en valor la labor desarrollada por sus predecesores y, especialmente, la gestión realizada en los últimos años. "Asumo esta responsabilidad con el compromiso de dar continuidad al trabajo realizado, impulsando los proyectos que han contribuido a situar a nuestro Colegio en el lugar que hoy ocupa", ha señalado.

Martín toma el relevo de Daniel Quijada, quien cierra una etapa de ocho años al frente del Colegio marcada por una profunda evolución de la institución y un sólido posicionamiento como referente a nivel nacional.

Durante su mandato, el Colegio ha experimentado "un importante avance en modernización, eficiencia y ampliación de servicios, situando al colegiado en el centro de su estrategia".

Entre los hitos más destacados, han precisado, se encuentra "la creación del servicio de Extranjería, pionero en España, que ha permitido canalizar de forma ágil y especializada la tramitación de expedientes, convirtiéndose en un modelo de éxito que ya está siendo replicado en otras comunidades", han señalado desde Colegio de Gestores Administrativos de Málaga en un comunicado.

"Este servicio no solo ha supuesto una mejora sustancial en la atención al ciudadano, sino que ha reforzado el papel del gestor administrativo como figura clave en la intermediación con la Administración en un ámbito de creciente complejidad", han añadido.

La apuesta por la formación ha sido otro de los pilares fundamentales de esta etapa. Bajo la presidencia de Quijada, se ha impulsado la formación continua de los colegiados y se ha dado un paso decisivo con la puesta en marcha del Máster en Gestión Administrativa en colaboración con las universidades de Málaga y Jaén, contribuyendo a la cualificación y al futuro de la profesión.

Asimismo, el Colegio ha liderado avances en materia deontológica y de responsabilidad profesional, consolidando estándares de calidad y garantía para el ejercicio de la actividad.

Por otro lado, han señalado que el mandato de Quijada también ha estado marcado por "una intensa labor de fortalecimiento institucional, basada en una relación estrecha y constante con administraciones y organismos públicos en todos los niveles, consolidando al Colegio como un interlocutor de referencia".

De igual modo, se ha reforzado de manera notable la cohesión interna y el sentimiento de pertenencia del colectivo, impulsando el orgullo de ser gestor administrativo y poniendo en valor el papel esencial que desempeñan en la sociedad. Durante estos años, también se ha prestado una especial atención a la ciudad autónoma de Melilla, "reforzando los vínculos institucionales y colegiales, en una apuesta clara por la cohesión territorial".

A todo ello se suma "un firme compromiso social", materializado en numerosas acciones de responsabilidad social corporativa en colaboración con entidades.

NUEVA ETAPA

Con este relevo en la presidencia, el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga inicia una nueva etapa "desde una posición de fortaleza, reconocimiento y cohesión, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de los servicios al colegiado y en su papel como pieza clave en la relación entre la ciudadanía y la Administración".

Virginia Martín ha valorado "el legado recibido y el trabajo desarrollado en los últimos años": "Asumo esta responsabilidad con un profundo respeto por la labor realizada por quienes me han precedido, especialmente por el impulso que ha vivido el Colegio en esta última etapa, en la que he tenido el privilegio de formar parte como vicepresidenta", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado su voluntad de dar continuidad al proyecto: "Esta es una candidatura continuista, que nace con el objetivo de consolidar y seguir impulsando todas las iniciativas que han contribuido a situar a nuestro Colegio como un referente, siempre desde la cercanía al colegiado y la mejora constante de nuestros servicios", ha apostillado.

En el plano más personal, la nueva presidenta ha trasladado un mensaje de agradecimiento: "Quiero expresar mi agradecimiento a los presidentes Juan Blanca, Jorge Alcántara y Daniel Quijada, por su dedicación y compromiso con esta institución; a todos los colegiados, por la confianza depositada; y al equipo humano del Colegio, cuyo trabajo es fundamental para seguir avanzando", ha añadido.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Tras las elecciones celebradas este pasado jueves, la nueva Junta de Gobierno que estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años queda compuesta por la presidenta Virginia Martín Lara; vicepresidenta: Lourdes Molina Díaz; tesorero: Rafael Luque Jaime; y contador: Cristóbal González Luna.

Por otro lado, secretaria: Rafaela Jiménez Molina; vicesecretaria: Lucía Fernández Martín y los vocales, en orden, José Manuel Casero Ruiz, María José Cobos Mayorga, Regina López Castilla, Antonio Huertas Segador, Domingo Javier Cabrera Víquez, Encarnación Morales Ruiz, Teresa Segura Chacón y Cristina Alfonso Jiménez.