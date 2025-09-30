Vox cree una "pantomima" la reunión de movilidad en Málaga y que PSOE y PP llevan 30 años prometiendo "y no ejecutan"

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha tildado de "pantomima" la reunión sobre movilidad que se celebra este martes en Málaga para abordar unas infraestructuras que "PSOE y PP llevan 30 años prometiendo y que no se ejecutan".

"Es todo un cuento", ha afirmado Sevilla, quien ha añadido que "Málaga lleva ya 30 años con las mismas infraestructuras y hoy se reúnen para demostrar que no han cumplido durante 30 años". "Ofrecen hoy el mismo espectáculo teatral que llevan protagonizando décadas", ha incidido.

En su opinión, "todos los malagueños saben que el bipartidismo, que se ha repartido los gobiernos de España, Andalucía y de los distintos ayuntamientos de la Costa del Sol durante estos últimos años, no han hecho absolutamente nada por agilizar las obras que Málaga necesita".

Sevilla ha recordado que Marbella es la única ciudad de España con más de 100.000 habitantes "que sigue sin estar conectada por tren"; que la línea C1 "funciona cada vez peor"; y que los malagueños "pagan uno de los peajes más caros de España en la AP-7".

"Los malagueños ya estamos hartos de esas fotos, de esas reuniones sin contenido ninguno. Lo que queremos son soluciones ya y soluciones reales, para que cada día sea más fácil poder moverse por la provincia de Málaga", ha sentenciado.