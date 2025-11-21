Vox critica "la complicidad del PP en la imposición de la nueva tasa de basura a los hogares malagueños"

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox Málaga ha criticado la decisión del Ayuntamiento "de dar traslado al trámite de información pública de la nueva tasa de basura, que supondrá, según las estimaciones iniciales, un coste medio de 120 euros por hogar".

Vox en un comunicado ha reprochado al PP que "trate de justificar la medida alegando que se trata de una obligación derivada de la Ley estatal de Residuos (7/2022)", cuando "el PP fue cómplice de su aprobación".

Al respecto, la portavoz adjunta del grupo municipal Vox, Yolanda Gómez, ha señalado que el PP "ahora intenta justificarse diciendo que la tasa es obligatoria por una normativa estatal, pero en el Congreso el PP se abstuvo. Solo Vox votó en contra. Su abstención facilitó que esta ley saliera adelante".

Desde el grupo municipal han explicado que han presentado recientemente una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso "para modificar la normativa y eliminar la tasa, propuesta que fue rechazada por todos los grupos parlamentarios".

"Nos hemos quedado solos defendiendo a los hogares y a los autónomos. PP y PSOE han votado lo mismo. Esta tasa de basura es responsabilidad conjunta de ambos", ha apostillado Gómez.

Ha insistido en que "la directiva europea que dio origen a la normativa fue respaldada por PP y PSOE en Bruselas, y que su trasposición a España por parte del Gobierno socialista fue radical y perjudicial para las familias".

También desde Vox han subrayado que la Comisión Europea ha aclarado en respuestas parlamentarias que "en ningún caso obliga a imponer una tasa directa a los hogares". "La Unión Europea nunca ha pedido que se cobre directamente a las familias. Solo exige que el tratamiento y la recogida de residuos sea eficaz, y ofrece herramientas para conseguirlo. La imposición del pago es una decisión del Gobierno de España", ha explicado.

Vox ha advertido de que "los autónomos serán uno de los colectivos más afectados, tal como ya ocurre en municipios cercanos. En el Rincón de la Victoria, donde la tasa ya se aplica, muchos trabajadores por cuenta propia han pasado de pagar 200 euros a 477 euros, lo que supone un fuerte impacto económico", ha dicho.

A su juicio, "esto es un golpe definitivo para los pequeños autónomos, que ya sufren subidas de cotizaciones, impuestos y trámites burocráticos. Esta tasa es la puntilla para quienes luchan cada día por mantener sus negocios".

Por último, Vox ha criticado que el PP "haya asumido el denominado principio de quien contamina paga", que la formación califica "como propio de la izquierda". "Este radicalismo verde promovido por el PSOE y asumido ahora por el PP está castigando a los hogares y a los autónomos. El Partido Popular ha abrazado la ideología verde de la izquierda", ha concluido.