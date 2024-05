Vox critica gestión ferroviaria de Gobierno y pregunta por incremento del tiempo de viaje entre Málaga y Sevilla

MÁLAGA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha criticado la situación de la red ferroviaria española y la ineficiencia del Gobierno en la gestión de infraestructuras críticas. En este contexto, ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Cognreso "para conocer las razones del incremento del tiempo de duración del viaje en tren de media distancia entre Sevilla y Málaga".

La diputada de Vox ha explicado que, "según publicación en prensa, Renfe anunció que a partir del 18 de mayo los servicios ferroviarios de media distancia entre Sevilla y Málaga tendrán una duración extra de 25 minutos". Por parte del Adif, ha continuado, "se ha indicado que no hay ninguna obra que justifique tal dilación de tiempo en el trayecto".

Además, según Rueda, Renfe, por su parte, "niega que ello sea debido a la introducción de nuevos convoyes, ya que operan los mismos que hace 5 años".

Así, la diputada se ha referido a averías, incendios, descarrilamientos, retrasos, tanto en cercanías, como en larga y media distancia, "lo que ha generado un aumento del 150% en las quejas de los pasajeros malagueños".

Mientras, ha manifestado, "nos recomiendan viajar en trenes con un sistema ferroviario que está mostrando deficiencias y nos prohíben usar vehículos antiguos, castigando a las clases humildes que no pueden permitirse coches nuevos".

De igual forma, ha lamentado la postura del ministro Óscar Puente de minimizar estos problemas como "incidencias normales". Y ha señalado como "inaceptable acostumbrarnos a que nos evacuen de un tren a las 7 de la mañana cuando tenemos que llegar a trabajar o cumplir citas médicas".

Algo que, ha dicho Rueda, "viene de un ministro más preocupado en borrar tuits que en garantizar la seguridad y la movilidad en el sistema ferroviario español".

Además, la diputada de Vox ha criticado la politización de la gestión ferroviaria, citando el acuerdo entre PSOE y Esquerra para ceder la gestión de cercanías al gobierno catalán como parte de la ley de amnistía. "Tenemos un Sánchez que amnistía a delincuentes para mantenerse en el poder", ha afirmado.

De esta forma, a la vista de los hechos y ante el anuncio de Renfe acerca del incremento de tiempo en el trayecto entre Málaga y Sevilla, que la diputada ha calificado como "una señal más de los graves problemas que tiene el sistema ferroviario español", Vox ha pedido al Ejecutivo explicaciones acerca de los datos concretos sobre cuántos trenes y viajeros se verán afectados diariamente por este hecho y qué medidas va a promover para reducir la duración extra.

Por otro lado, Rueda haciendo referencia a "la falta de contacto con la realidad de los socialistas, que indicaban lo bien que estaban los jóvenes en Málaga", ha aprovechado para recordarles "los problemas de acceso a la vivienda, la creciente criminalidad en Málaga, la falta de recursos de las FFCCSE o la falta de inversión en infraestructuras en Málaga, como el tren litoral. Proyecto, este último, pendiente desde hace casi 20 años".

La diputada ha acusado a PSOE y PP de "usar este proyecto con fines electoralistas sin ofrecer soluciones reales", y ha lamentado "la inacción de ambos partidos en mejorar las infraestructuras mientras se ponen de acuerdo en otros temas como la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales".

En Europa, ha expresado la diputada de Vox, "defenderemos la necesidad de una política común que priorice las inversiones en infraestructuras críticas, asegurando que todos los Estados miembros tengan una red de transporte eficiente y segura. Frente a un PP y un PSOE que, nueve de cada diez veces, votan juntos en Bruselas las políticas que asfixian a nuestros ciudadanos".

Además, Rueda ha subrayado para concluir que "el PP ha confirmado que reeditará su pacto con el PSOE y Los Verdes en Europa" ya que, tal y como han indicado, "no les ha ido mal". Para la diputada de Vos "está claro que 'no les ha ido mal, a ellos' a costa del ciudadano". "Los malagueños y los españoles no son tontos y cada día están más cansados de un PP y un PSOE que les miente campaña tras campaña".