Vox critica "negligencia y el caos" en la sanidad malagueña y exige "responsabilidades" a Moreno

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha criticado la "situación insostenible y vergonzosa que atraviesa el cribado de cáncer de mama en la provincia de Málaga" y ha exigido "responsabilidades" al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha incidido en que "lo que está ocurriendo es una auténtica negligencia que exige responsabilidades inmediatas. El Partido Popular ha demostrado ser un fracaso absoluto para gestionar, especialmente cuando se trata de la salud de las personas".

Alcázar ha señalado en un comunicado que "no hay excusas cuando hablamos de la salud de las mujeres", y ha acusado al presidente de la Junta "de haber convertido la sanidad andaluza en un auténtico desastre de gestión"

Desde Vox han recordado que el PP "lleva ya ocho años al frente del Gobierno andaluz, heredando una Consejería de Sanidad en quiebra por culpa del PSOE y empeorando la situación". "El PP ha tenido tres consejeros de Salud en ocho años, y todos han salido por la puerta de atrás", ha recordado Alcázar.

Al respecto, ha añadido que "primero Jesús Aguirre, luego Catalina García y ahora Rocío Hernández. Lo que tenemos es un caos sanitario que Moreno Bonilla no ha sabido gestionar. No puede seguir escondiéndose detrás de ceses; él es el responsable directo y debería dimitir".

Por otro lado, Vox ha mostrado su apoyo al personal sanitario, "estamos aquí para respaldar a los médicos, enfermeros y trabajadores que soportan condiciones inadmisibles: turnos interminables, falta de recursos humanos y materiales, y un trato vejatorio diario. Son ellos quienes sostienen la sanidad andaluza a pesar del abandono institucional".

El grupo municipal ha exigido "responsabilidades reales" y ha rechazado los "planes de choque esperpénticos anunciados por la Junta". "Con la salud de las personas no se juega", ha subrayado Alcázar, al tiempo que ha añadido que "Andalucía y Málaga merecen otra gestión, seria y eficaz, que garantice la atención a todos los ciudadanos y ponga fin al colapso sanitario. Los malagueños no necesitan marketing político ni anuncios vacíos, sino soluciones reales".

"El PP y el PSOE son responsables de cuarenta años de gestión negligente y corrupción. En Vox no nos resignamos a este desastre; venimos a cambiarlo", ha concluido Alcázar.