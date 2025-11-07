Vox dice que hospitales "se caen a trozos" y que los malagueños "no pueden esperar seis años" por tercer hospital

La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, se ha reunido con representantes del Colegio de Médicos de Málaga, a quienes ha mostrado su apoyo ante la "falta de escucha y el ninguneo del Gobierno andaluz". - VOX

La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, ha criticado este viernes en Málaga "la crítica situación sanitaria que vive la provincia y, en general, toda Andalucía". Durante su intervención ante los medios, ha afirmado que "la sanidad en Andalucía está completamente desmantelada. La desmanteló el PSOE y el PP le ha dado la estocada final".

La portavoz ha recordado que hace apenas un mes Vox ya criticó las que considera "políticas continuistas" del Gobierno de Juanma Moreno tras el caso de las más de 2.000 mujeres afectadas por fallos en el cribado de cáncer de mama, por lo que la Vox exigió la dimisión del presidente andaluz. "Un mes después, nada ha cambiado. Esas mujeres siguen abandonadas y los andaluces siguen desatendidos", ha lamentado.

Según los datos aportados por García Fuster, hay 800.000 andaluces pendientes de una cita médica y más de 200.000 esperando una cirugía, con Málaga como la provincia más afectada. "Solo en el Hospital Regional hay 37.000 malagueños esperando una intervención quirúrgica, con una demora media de 232 días. Es una barbaridad", ha dicho.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno andaluz cerrara 250 camas hospitalarias en verano, coincidiendo con la llegada de seis millones de turistas: "La consecuencia ha sido un aumento de 2.000 personas en lista de espera en los últimos meses. Esto repercute directamente en los profesionales y en la calidad asistencial que reciben los malagueños".

La portavoz ha insistido en que la prioridad sanitaria de Vox en Andalucía es cambiar "absolutamente todas" las políticas del PP y del PSOE, "que son exactamente las mismas". Para ello, ha reclamado "empezar desde cero para ofrecer a los andaluces la asistencia sanitaria de calidad que merecen".

En su visita a Málaga, García Fuster se ha reunido con representantes del Colegio de Médicos, a quienes ha mostrado su apoyo ante la "falta de escucha y el ninguneo del Gobierno andaluz". "De nada sirve presumir de inversión si luego se recortan 91 millones de euros en personal sanitario. Los profesionales se sienten maltratados y acaban marchándose", ha advertido.

También ha criticado la falta de inversión en infraestructuras sanitarias: "Málaga tiene dos hospitales que se caen a trozos y se promete un tercer hospital para dentro de seis años. ¿De verdad creen que los malagueños pueden esperar tanto?".

Por último, la portavoz de Vox ha apuntado "a la presión asistencial derivada del crecimiento poblacional y la inmigración descontrolada", y al respecto ha señalado que "la nacionalidad que más ha aumentado en 2024 es la marroquí".

"No puede ser que los malagueños estén siempre los últimos de la fila, que se consuman nuestros recursos sanitarios dejando a los andaluces fuera del sistema público", ha afirmado.