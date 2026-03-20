Vox dice que su propuesta "cobra aún más sentido" ante "encarecimiento de vuelos Madrid-Málaga" en Semana Santa

El presidente de Vox Málaga y diputado andaluz, Antonio Sevilla, en rueda de prensa - VOX

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox Málaga ha criticado este viernes "el grave perjuicio que está provocando la falta de conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid", una situación que, han advertido, "está ocasionando un fuerte impacto económico y turístico en la provincia en plena antesala de la Semana Santa y del arranque de la temporada alta". Además, ha destacado que su propuesta del plan aéreo especial "cobra aún más sentido ante el encarecimiento de los vuelos Madrid-Málaga".

En rueda de prensa junto a la diputada nacional de Vox Patricia Rueda, el presidente de Vox Málaga y diputado andaluz, Antonio Sevilla, ha alertado de que la provincia "está sufriendo un auténtico desastre como consecuencia de la desconexión ferroviaria, especialmente en uno de los sectores estratégicos de Málaga".

Ha criticado "el auténtico desastre que está sufriendo la provincia de Málaga, y todo por esa desconexión ferroviaria que estamos padeciendo en el sector turístico", ha señalado Sevilla y ha cifrado "en más de 1.300 millones de euros las pérdidas económicas derivadas de esta situación". A su juicio, se trata de "un golpe mortal al sector principal que tenemos en la provincia, al turismo, del que dependen más de 150.000 familias malagueñas, directamente".

Sevilla ha responsabilizado de forma directa al Ejecutivo central "por no haber adoptado medidas eficaces para minimizar los daños". "¿Todo esto por qué? Por la negligencia, por la incompetencia del Gobierno socialista de Pedro Sánchez", ha afirmado, al tiempo que ha lamentado que "no ha puesto ninguna medida para salvar lo que es la Semana Santa malagueña, para salvar lo que es el inicio de la temporada turística en la provincia".

Además, ha recordado que Vox "viene advirtiendo desde hace semanas de esta situación y registrando propuestas para afrontarla". Entre ellas, ha defendido que el Gobierno "podría haber recurrido al procedimiento de urgencia previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017 para agilizar actuaciones y resolver el problema del talud en Álora". "Pero no lo han hecho. Un Gobierno de incompetentes no tiene ni siquiera soluciones para salvar esta situación", ha criticado.

También Sevilla ha censurado el cruce de reproches entre administraciones "mientras la provincia sigue soportando las consecuencias de la falta de conectividad". "Simplemente echarse las culpas, las responsabilidades unos a otros. El Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía se la ha hecho al Gobierno socialista. Y ahora vemos cómo el ministro lo que hace, o lo que se dedica, es a insultar en redes sociales", ha afirmado.

En este contexto, el presidente de Vox en Málaga ha reivindicado el plan aéreo especial anunciado por la formación para reforzar de manera inmediata la conexión entre Málaga y Madrid durante la Semana Santa. Según ha explicado, la propuesta de Vox "pasa por aumentar en 50 vuelos esa ruta, con un precio fijo de 50 euros, con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis ferroviaria".

"Ayer, temprano, Vox presentó un plan aéreo especial, de aumentar en 50 vuelos todo lo que es la Semana Santa, esa conexión entre Málaga y Madrid, a un precio fijo de 50 euros, para intentar salvar esta Semana Santa, para intentar salvar lo que es el inicio de temporada", ha recordado Sevilla, que ha subrayado además que la medida "cobra aún más sentido ante el encarecimiento de los billetes de avión, donde ya los vuelos desde Madrid a Málaga están prácticamente superando los 400 euros".

En este punto, Sevilla también ha criticado al PP por, a su juicio, "asumir después una propuesta ya planteada por Vox sin haber impulsado previamente ninguna solución propia". "Sale el diputado del Partido Popular, Bendodo, copiándonos horas después ese plan, un plan que presentó Vox a primera hora de la mañana", ha señalado.

"Es decir, encima de todo, de no poner propuestas, de no hacer ningún plan, de no hacer ni siquiera un plan de ayudas para salvar esta Semana Santa, nos copian, y nos copian tarde", ha apostillado.

Para el presidente provincial de Vox, esta situación "refleja la responsabilidad, tanto del Gobierno central, del Gobierno del Partido Socialista, como del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Gobierno del Partido Popular", a quienes ha acusado de haber "sacrificado, prácticamente, lo que es la Semana Santa malagueña" y "el inicio de la temporada turística en Málaga", con el consiguiente impacto "en puestos de trabajo, en inversiones y en rendimiento económico para la provincia".

Por su parte, Rueda ha anunciado el registro de preguntas en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario Vox "para exigir explicaciones al Gobierno y reclamar medidas urgentes que restablezcan cuanto antes la conectividad ferroviaria".

"Hemos pedido que den un calendario, que digan cuándo se va a recuperar el servicio, porque el sector, los malagueños, los españoles, necesitamos certidumbre, certezas; hemos pedido también medidas compensatorias, porque quien crea el problema tiene que solucionarlo. Y le hemos pedido que dé explicaciones, por qué ese retraso, por qué ese retraso. No puede ser que ese negligente, charlatán e incompetente Óscar Puente, que es quien ha causado el problema, no lo resuelva", ha concluido Rueda.