Vox dice que las visitas de Feijóo y Sánchez a Málaga son fruto del "nerviosismo" del bipartidismo

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha afirmado este sábado que las visitas de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP nacional, en el día de ayer y de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, este próximo domingo "no son más que un síntoma del nerviosismo" que tiene ambas formaciones políticas, que "saben que Vox está creciendo con mucha fuerza en la provincia de Málaga".

"Que PP y PSOE hayan decidido arrancar el curso político andaluz en Málaga es un síntoma de nerviosismo por parte del bipartidismo", ha afirmado Sevilla en una nota de Vox.

En ese sentido, ha manifestado que ambos dirigentes "están viendo que Vox crece en Málaga y toda Andalucía en un año clave para el futuro de todos los malagueños", y ha aseverado que el Partido Popular de Feijóo y el PSOE de Sánchez que vienen a Málaga "es el mismo bipartidismo que lleva décadas estafando a los malagueños".

"Ayer con Feijóo vimos al mismo Partido Popular de siempre, un PP que finge atacar al PSOE pero que en realidad defiende las mismas políticas migratorias que los socialistas, que comparte las políticas verdes, las políticas de la Agenda 2030, las políticas de financiación de sindicatos y ONG al servicio de ideologías destructivas y nefastas para los intereses de los malagueños", ha continuado Sevilla.

El presidente de Vox Málaga ha afirmado que "mientras en el PP se ponen a comer huevos fritos", los agricultores de Manilva y la Axarquía "no están recibiendo ninguna ayuda por la plaga del mildiu", ni los ganaderos malagueños, cuyas explotaciones se han visto afectadas por la lengua azul, como ha advertido.

Asimismo, ha hecho mención a "la pésima situación" de la sanidad pública malagueña tras un verano en el que "el colapso de los centros hospitalarios ha sido un habitual", una situación de la que Vox ha dicho es "directamente culpable Moreno Bonilla".

"Menos actos de autobombo y más políticas en beneficio de los malagueños", ha reclamado el también parlamentario andaluz al Partido Popular.

Respecto a la visita de Pedro Sánchez junto a María Jesús Montero este domingo en Málaga, el responsable de Vox en esta provincia ha señalado que "viene el socialismo de la peor calaña y el más peligroso para los malagueños".

"Al corrupto y traidor --en referencia a Pedro Sánchez-- no lo queremos en Málaga", ha advertido, definiéndolo como "un mentiroso compulsivo" cuyo partido y Gobierno "lleva años perjudicando a la provincia de Málaga e ignorando las necesidades que tiene en materia de vivienda, sanidad, seguridad e infraestructuras de movilidad".

Sobre María Jesús Montero, ha recordado que "es la responsable de indultar a la corrupción política, a los separatistas y al despilfarro económico".

"Sabemos que PP y PSOE van a seguir mintiendo porque forma parte de su ADN. Por eso, en Vox vamos a recorrer los barrios de toda la provincia para que cada vez más malagueños conozcan la estafa del bipartidismo", ha concluido.