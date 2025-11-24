Vox lanza una campaña contra la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones - VOX

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha iniciado una campaña contra la entrada en vigor, el próximo diciembre, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que "el equipo de gobierno del PP continúa imponiendo sin transparencia y con constantes cambios de criterio".

Vox ha arrancado este lunes la campaña con una pegada masiva de carteles por distintos puntos de la ciudad. Además, se realizará buzoneo selectivo en las zonas más afectadas, se desplegarán pancartas y el próximo sábado, a las 12.00 horas, partirá una caravana de coches desde el aparcamiento del Palacio de Deportes Martín Carpena, en la que participarán vehículos afectados de municipios malagueños.

El portavoz de Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha explicado que "hoy empezamos una campaña activa contra la implantación de la zona de bajas emisiones. Arrancamos con una pegada de carteles y un buzoneo selectivo en las zonas más castigadas por esta medida. Este sábado celebraremos una caravana de coches como protesta ante unas multas que comenzarán el 1 de diciembre y que llevamos denunciando desde 2023".

Desde Vox han señalado que el PP "ha ido cambiando repetidamente el relato y el contenido de la normativa". "Lo que en 2023 defendían como una medida para la salud pública y alineada con las leyes climáticas europeas, ahora lo justifican por obligación de Bruselas o por la necesidad de acreditar subvenciones", ha dicho.

De igual modo, el grupo municipal reprocha al PP que "incluso haya oscilado entre afirmar que Málaga sufre un grave problema de contaminación y sostener lo contrario, justificando aun así la aplicación de la ZBE".

Asimismo, Vox ha criticado que "el mensaje difundido por el equipo de gobierno asegurando que ningún malagueño se verá afectado" es "falso y manipulador".

"La ordenanza prevé que solo estarán exentos quienes mantengan su vehículo actual o no lo hayan cambiado desde noviembre de 2023. Cualquier malagueño que adquiera un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B desde esa fecha quedará sujeto a restricciones", ha dicho. También recuerdan que miles de trabajadores que viven en municipios vecinos "continuarán completamente "afectados".

La portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Yolanda Gómez, ha afirmado que "se le ha visto el plumero al Partido Popular. Donde decían que buscaban sostenibilidad, lo único que van a sostener es su recaudación. Prometían mejorar el aire, pero lo único que van a ventilar es el bolsillo de los ciudadanos".

Gómez ha recordado que la ordenanza "ha sido modificada una y otra vez para hacerla cada vez más laxa, hasta afirmar en redes sociales que prácticamente todos los malagueños podrán circular sin sanciones".

"Si decían que la ZBE era necesaria para reducir la contaminación, ¿cómo es posible que ahora todos puedan entrar? Ha quedado claro que su único objetivo es recaudar, y según su propio informe, hasta once millones de euros al año", ha añadido.

La portavoz adjunta también ha criticado "la discriminación hacia los vecinos de municipios colindantes, obligados incluso a domiciliar su vehículo en Málaga si desean acceder, y recuerda que la exención anunciada por el PP tampoco se aplica a quienes compraron un vehículo sin etiqueta antes del 29 de noviembre de 2024".

Por otro lado, el grupo municipal ha destacado que "muchas de las rectificaciones del PP se han producido gracias a la presión de Vox, y subrayan que los tribunales en otras ciudades han tumbado normativas similares, demostrando que sus advertencias eran fundadas".

Así, ha insistido en que "mientras los concejales del PP viajan en coche oficial, castigan a quienes no pueden permitirse un vehículo eléctrico y a quienes vienen de otros municipios a trabajar, estudiar o visitar a un familiar en el hospital. Europa nunca obligó, solo recomendó. Y el PP se arrodilló ante el radicalismo verde votando junto al PSOE".

Por último, desde el grupo municipal han incidido en que "la ordenanza ha sido vaciada de contenido para evitar una sentencia judicial en contra, lo que demuestra que no responde a una necesidad real de salud pública, sino a intereses económicos". "Ha llegado la hora de la verdad y de rascarse el bolsillo. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los malagueños, con claridad, honestidad y sentido común", ha concluido Alcázar.