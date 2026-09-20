Vox lleva a la Diputación de Málaga los cierres de playas por contaminación bacteriana y reclama reforzar el saneamiento

El portavoz del Grupo Provincial Vox, Antonio Luna - VOX MALAGA DIPUTACIO

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Vox en la Diputación de Málaga ha registrado una moción para impulsar una respuesta coordinada ante los episodios de contaminación que durante los últimos meses han provocado cierres y restricciones temporales del baño en distintas playas de la provincia y para avanzar hacia una estrategia preventiva que permita reducir el riesgo de nuevos vertidos mediante un refuerzo del saneamiento.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la iniciativa ha planteado reforzar las infraestructuras del ciclo integral del agua, mejorar los sistemas de detección temprana y los protocolos de comunicación ante incidencias, incorporar a la Diputación de Málaga a la Comisión de Seguimiento para el Control de la Calidad de las Aguas Litorales de Baño de la Junta de Andalucía y promover un plan coordinado entre las administraciones y entidades responsables del saneamiento en la provincia.

Asimismo, el texto registrado ha recogido distintas incidencias producidas durante los últimos tres meses, entre ellas las restricciones temporales de julio en Pedregalejo y El Palo por concentraciones elevadas de Escherichia coli; las recomendaciones de evitar el baño en zonas próximas a El Cable, Río Real y Los Monteros, en Marbella, por alteraciones de enterococos intestinales; el cierre de seis playas de Málaga capital en agosto tras detectarse E. coli; los cierres preventivos adoptados en Benalmádena tras registrarse reacciones cutáneas entre algunos bañistas; y la prohibición temporal del baño en septiembre en la playa de Bil Bil por una alteración del parámetro de E. coli.

En este sentido, el portavoz del Grupo Provincial Vox, Antonio Luna, ha destacado la necesidad de "reforzar la prevención y la coordinación entre administraciones" ante la reiteración de episodios de restricciones del baño durante los meses de mayor afluencia.

Por otro lado, la formación ha reclamado actuar sobre las infraestructuras del ciclo integral del agua mediante la separación progresiva de las redes de aguas residuales y pluviales, la construcción de tanques de tormenta y la renovación de colectores y estaciones de bombeo.

Además, ha planteado reforzar la capacidad de saneamiento y avanzar en la depuración y modernización de emisarios y aliviaderos, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos episodios de contaminación en el litoral malagueño.

EXTENDER LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN

Igualmente, la propuesta ha contemplado extender los sistemas de detección temprana, los sensores y los mecanismos de telecontrol, además de mejorar los protocolos de comunicación inmediata ante cualquier incidencia relacionada con la calidad de las aguas de baño.

En esta línea, la moción ha planteado que estas actuaciones se prioricen en aquellos puntos del litoral que hayan registrado antecedentes de vertidos, cierres o restricciones del baño y que cuenten con objetivos, plazos e indicadores que permitan evaluar su ejecución.

El Grupo Provincial Vox ha defendido que la respuesta debe abordarse desde una perspectiva supramunicipal, al considerar que las corrientes y masas costeras no se ajustan a los límites administrativos y que el ciclo integral del agua implica a ayuntamientos, empresas municipales, mancomunidades y otras entidades gestoras.

Por ello, la moción ha instado a la Junta de Andalucía, a las mancomunidades de municipios de la Costa del Sol y a las entidades responsables del ciclo integral del agua en la provincia a impulsar y ejecutar, dentro de sus respectivas competencias, un plan coordinado de prevención y reducción del riesgo de vertidos y contaminación de las aguas de baño.

Del mismo modo, Vox ha solicitado que la Diputación Provincial de Málaga se incorpore formalmente a la Comisión de Seguimiento para el Control de la Calidad de las Aguas Litorales de Baño constituida por la Junta de Andalucía.

Según ha explicado Antonio Luna, esta incorporación tendría como objetivo "reforzar la coordinación institucional, analizar los episodios que hayan provocado cierres o restricciones, identificar sus causas y promover las medidas preventivas y correctoras necesarias".

Finalmente, el portavoz de Vox ha señalado que la Diputación de Málaga "puede desempeñar un papel relevante" mediante su capacidad de asistencia técnica y económica a los municipios y su función de coordinación supramunicipal.