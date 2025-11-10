Vox Málaga, sobre movilización por sanidad: "Los profesionales sanitarios están enfadados con la gestión de PP y PSOE"

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que las protestas de los profesionales sanitarios malagueños se deben "al abandono que la sanidad pública malagueña viene sufriendo desde hace décadas por parte del PSOE y ahora por parte del Gobierno de Moreno Bonilla".

"Lo estamos viendo: el abandono y la mala gestión por parte de las políticas sanitarias del PP en Málaga tienen su efecto, y es que los profesionales de la sanidad, esos buenos profesionales que tenemos en nuestra provincia, están enfadados. Pero este abandono no es nuevo, viene de décadas atrás, también de la etapa del PSOE. Entonces también salían a la calle a protestar, como lo están haciendo ahora", ha declarado Sevilla.

Además, el presidente provincial de Vox ha subrayado que las protestas de los profesionales sanitarios "tienen base en los datos reales que reflejan el colapso del sistema".

"Tenemos más de 35.000 malagueños en lista de espera y más de 4.600 fuera de plazo, con esperas de hasta 232 días para una operación en el Hospital Regional. Es el peor dato de toda Andalucía, y lo tenemos aquí, en Málaga", ha criticado Sevilla.

En este sentido, ha criticado la falta de planificación y el deterioro de la atención durante los meses de verano: "Todos sabemos que hay municipios donde se duplica o triplica la población en verano y, aun así, la Junta cierra entre 150 y 240 camas en el Carlos Haya. Las urgencias del Clínico han estado colapsadas, con esperas de más de 70 horas para un ingreso. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando en la sanidad malagueña".

Asimismo, Antonio Sevilla ha cuestionado la política presupuestaria del Gobierno andaluz, que, según ha dicho, "presume de tener los presupuestos más altos de la historia mientras recorta en personal sanitario".

"Vemos cómo el Gobierno del PP presume de presupuestos millonarios, pero ha recortado 91 millones de euros en personal sanitario en toda Andalucía. Esa es la realidad. El PP recorta en sanidad mientras los profesionales están saturados y mal pagados", ha dicho.

Para terminar, Antonio Sevilla ha recordado que el pasado viernes estuvo en Málaga la portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, quien "advirtió de que el PP está repitiendo los mismos errores del PSOE. La sanidad andaluza necesita un modelo nuevo, con más inversión directa, menos despilfarro político y una gestión centrada en el paciente y en el profesional".