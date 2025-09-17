Vox Málaga reclama un Plan de Prevención del Suicidio en la ciudad

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha presentado una moción en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Vivienda, Participación Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento de Málaga para exigir la creación y ejecución de un Plan de Prevención del Suicidio. La iniciativa pretende reforzar los mecanismos de detección, atención y concienciación frente a una realidad que consideran "alarmante y silenciada".

"El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España desde hace años, y Málaga no es una excepción. No hablamos de cifras, hablamos de vidas que se pueden salvar", ha afirmado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Antonio Alcázar.

Vox señala en un comunicado que, según los últimos datos del INE, en 2024 se registraron en España 3.846 suicidios, 168 de ellos en la provincia de Málaga, lo que supone un repunte respecto a años anteriores. La tasa de tentativas, además, multiplica por 20 el número de muertes consumadas, un indicador "extremadamente preocupante en la población joven", según destacan desde VOX.

"Los jóvenes y adolescentes están sufriendo especialmente esta lacra, y eso nos obliga a actuar con urgencia en los centros educativos y en su entorno más cercano", ha señalado Alcázar.

La moción de Vox solicita al equipo de Gobierno municipal que elabore un informe detallado sobre los programas de prevención en los que ha participado el Ayuntamiento, incluyendo el número de actuaciones, afectados, personas tratadas y programas de seguimiento.

Asimismo, se reclama un nuevo plan estratégico 2026-2030, en colaboración con entidades públicas, asociaciones especializadas y la Universidad de Málaga, que optimice las medidas ya aplicadas y mejore la atención a las personas en riesgo.

Uno de los puntos clave de la moción es la puesta en marcha de un programa de información y sensibilización en centros educativos. Vox propone que tanto padres como alumnos de colegios e institutos malagueños reciban formación sobre los recursos de asistencia disponibles en caso de riesgo.

"Necesitamos que las familias sepan dónde acudir y que los jóvenes tengan claro que no están solos. Prevenir el suicidio es salvar vidas, y eso está por encima de la política", ha subrayado el portavoz municipal.