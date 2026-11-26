Patricia Rueda, Jesús R. Ballesteros y Yolanda Gómez, candidatos números dos, tres y cuatro, respectivamente, de Vox por Málaga. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 2 al Congreso por Málaga, Patricia Rueda, ha considerado el próximo 29 de noviembre, día de las elecciones generales, los malagueños tienen "la oportunidad para echar al sanchismo y al socialismo más corrupto, cuya negligencia mata".

Así lo ha dicho junto a los también candidatos Jesús R. Ballesteros y Yolanda Gómez, en un acto de campaña electoral, celebrado en la plaza de Mozart del barrio malagueño de La Paz, donde han insistido en la importancia de votar a Vox el próximo domingo.

Rueda ha comenzado recordando que el cierre a nivel nacional con Santiago Abascal será en la plaza de toros de Valencia y también ha agradecido a voluntarios, coordinadores, cargos electos, orgánicos y al equipo de comunicación todo el trabajo desempeñado a lo largo de estas dos semanas de campaña.

"Todos habéis llevado el mensaje de Vox a cada rincón de nuestra querida Málaga. Estamos muy orgullosos del trabajo que habéis realizado", ha dicho Rueda, quien, además, ha anunciado que Vox contará con 835 apoderados el próximo domingo, "para garantizar lo que debe ser un proceso electoral limpio".

Durante su discurso, la candidata ha explicado que en estas semanas "los vecinos nos han trasladado su preocupación por esa vivienda inalcanzable, por no llegar a final de mes, por no poder llenar el tanque de la gasolina y por la inseguridad en algunas zonas de la provincia".

La candidata malagueña también se ha referido a la preocupación mostrada por "muchos autónomos, asfixiados a impuestos". "Es una oportunidad para que los malagueños, para que los españoles recuperemos la seguridad en nuestros barrios, la prosperidad y el bienestar. Y por eso el próximo 29 de noviembre hay que llenar las urnas de sentido común. Y eso solo lo dice Vox", ha añadido.

Además, Rueda ha recordado los tres principales ejes en torno a los que ha girado la campaña de Vox: "Prioridad nacional, los malagueños primero; desregulación, menos impuestos y menos trabas para ayudar a nuestros autónomos y nuestras familias; y remigración, que quiere decir que queremos que vuelvan nuestros jóvenes que han tenido que irse de una Málaga en la que no hay oportunidades".

Por su parte, Ballesteros ha centrado su discurso en recordar los casos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y en señalar "cómo el dinero de los malagueños y los españoles se despilfarra en proyectos y subvenciones de cooperación internacional que dan mucha vergüenza".

Por último, Gómez ha centrado su discurso en el problema de la vivienda, que "afecta especialmente a Málaga", donde, según ha señalado, "es prácticamente imposible que una familia malagueña pueda comprar una vivienda".

"Las normas del Gobierno de Pedro Sánchez han provocado que los malagueños más desfavorecidos, las familias y los autónomos se queden fuera del mercado de la vivienda", ha sostenido.