Vox reclama al Gobierno más medios para combatir el aumento de la actividad de redes criminales en Marbella (Málaga)

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, junto al portavoz de Vox en Marbella, Eugenio Moltó, y miembros del grupo en la localidad. - VOX MARBELLA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha reclamado al Gobierno de España más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de, afirma, "combatir los tiroteos, el narcotráfico y la actividad de organizaciones criminales en Marbella (Málaga) y el conjunto de la Costa del Sol".

Rueda ha reclamado medidas urgentes al Ejecutivo central ante la "creciente sensación de inseguridad en el municipio" en una rueda de prensa en la que ha estado respaldada por el portavoz de Vox en la localidad, Eugenio Moltó, y miembros del equipo marbellí.

También ha anunciado que su grupo parlamentario ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para conocer las medidas que prevé adoptar el Ejecutivo ante los episodios violentos denunciados por la formación.

La diputada ha advertido de la situación "de inseguridad" que, a su juicio, atraviesa el municipio. "¿Se imaginan encontrarse en medio de un tiroteo mientras llevan a su hijo al colegio? Eso es lo que está sucediendo en Marbella, tiroteos a plena luz del día", ha señalado.

La iniciativa parlamentaria, precisa Vox, pregunta al Gobierno por las actuaciones previstas para combatir "el incesante número de tiroteos en Málaga, y especialmente en Marbella". La formación también alude al reciente tiroteo que atribuye a un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes y a la posterior intervención de más de una tonelada de hachís en la costa malagueña.

Rueda ha reclamado un incremento de los recursos destinados a Policía Nacional y Guardia Civil, así como el reconocimiento de sus agentes como profesión de riesgo. "No podemos exigir a nuestros agentes que se enfrenten al crimen organizado mientras carecen de los recursos necesarios para hacer su trabajo", ha afirmado.

Por otro lado, Vox ha anunciado este viernes que ha trasladado al Congreso las informaciones periodísticas sobre la "supuesta concesión de visados a ciudadanos iraníes que posteriormente se habrían trasladado a Marbella con posibles vínculos con milicias terroristas".

En ese sentido, la diputada ha reclamado responsabilidades al Ministerio del Interior y ha pedido el cese de su titular, Fernando Grande-Marlaska. Departamento al que también ha pedido "medios suficientes para desarrollar una labor preventiva y combatir a unas organizaciones criminales que disponen de cada vez más recursos", ha señalado.

Rueda ha finalizado su intervención exigiendo medios suficientes para dar respuesta a las redes criminales. "Marbella y la Costa del Sol necesitan una respuesta contundente frente al crimen organizado. Sin seguridad no hay libertad", ha concluido.