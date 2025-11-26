El XIX Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Málaga reúne a 120 jugadores de nueve nacionalidades diferentes

Archivo - El XIX Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Málga reúne a 120 jugadores de nueve nacionalidades. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XIX Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Málaga tiene previsto congregar a 120 jugadores de nueve nacionalidades diferentes este próximo fin de semana en las instalaciones de la Colección del Museo Ruso de Málaga.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que recuerda que la página web para realizar las inscripciones es https://www.ajedrezmalaga.org/torneos/2025/10/23/xix-open-in... y estará abierta hasta el jueves 27 de noviembre o hasta agotar las plazas disponibles.

El torneo tiene inscritos jugadores que representan a distintos países, entre los que están España, Ecuador, Grecia, Alemania, China, Países Bajos o Colombia. Se trata de un torneo sub 2400, es decir, que son jugadores profesionales, pero sin llegar a ser Maestros Internacionales o Grandes Maestros.

También habrá actividades paralelas al evento principal en la plaza de Tabacalera. Entre las actividades programadas, está prevista la presentación de un libro dedicado al ajedrez o un concurso de pintura en el que los concursantes deberán recrear a los jugadores, entre otras.

El torneo está organizado por la Delegación Malagueña de Ajedrez y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Colección del Museo Ruso, Fundación Amigos del Museo Estatal Ruso (Famer) y la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz-Picasso y Fugaro. Esta es la cuarta edición que se celebra en este espacio.

Por último, los premios consisten en trofeos y medallas, además de 3.000 euros en metálico repartidos entre las distintas categorías. La competición dará comienzo el viernes a las 15 horas y continuará durante la jornada del sábado y la mañana del domingo. La entrega de premios tendrá lugar el domingo 30 de noviembre a las 15 horas.