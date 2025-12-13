Zambombás y exposiciones protagonizan la agenda cultural semanal de la Diputación de Málaga

La exposición 'Verdiales. La fiesta sin nombre' del artista malagueño Jorge G.R. Dragón en Comares es una de las propuestas culturales para estos días de diciembre de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de Culturama, continúa su programa de actividades y para la próxima semana, tanto en la capital como en los municipios de la provincia, están previstas zambombás navideñas, conciertos de música clásica, representaciones teatrales, y exposiciones.

Así, el miércoles 17 de diciembre, a las 17.30 horas, la compañía malagueña Petit Teatro llevará su divertido teatro de títeres 'Tiriticlown' al Salón cultural Clara Campoamor de Árchez. Se trata de espectáculo infantil en el que se tocan palos flamencos de fiesta y alborozo como tanguillos, tangos, bulerías, rumbas, colombianas y sevillanas, dando pie a escenas divertidas y a canciones con estribillos fáciles de seguir. La entrada es libre hasta completar aforo.

Como cada Navidad, la Diputación organiza espectáculos de zambombás flamencas tanto en la capital como en la provincia. Los bailaores Antonio de Verónica y Saray Cortés alumbran la Navidad en el municipio de Benarrabá el 20 de diciembre con 'Zambomba', un evento artístico navideño en el que se mezclan tradición y arte flamenco. Esta actividad forma parte del programa 'Culturama de Gira', convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y Unicaja Banco para el desarrollo de actividades culturales. Será junto al ayuntamiento de Benarrabá a las 21.00 horas.

Por otra parte, el municipio de Teba recibe el domingo 21 de diciembre, a las 18.00 horas, el concierto 'Barroco a tope' de la Capilla de Música 'Maestro Iribarren', que se celebra en la iglesia de la Santa Cruz Real.

Se trata de un recorrido por la música barroca europea de la mano de los grandes compositores de este periodo: Bach, Vivaldi y Händel, con una especial mención a los compositores de la catedral de Málaga en el siglo XVIII.

EXPOSICIÓN

Una cita obligada y de especial interés en esta programación cultural tiene lugar en el municipio de Comares, que acoge hasta el 18 de diciembre la exposición de Jorge G. R. Dragón 'Verdiales. La fiesta sin nombre' ubicada en las instalaciones de Teleclub en la calle Levante del municipio.

La muestra homenaje al folclore más tradicional y autóctono de la provincia de Málaga. Se trata de una fiesta donde participan entre 16 y 20 personas, cada una con una función específica. Suele estar compuesta por un alcalde (persona que dirige y gestiona la panda), un violinista, tres o cuatro guitarristas, un panderero (tocador de pandero), tres o cuatro platilleros, un bailaor de bandera y tres o cuatro bailaoras. La entrada a la muestra es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas.

Otra exposición va a abrir en la calle Pacífico 54 de Málaga capital. Se trata de 'Presencias 60. Málaga en el corazón del arte'. El espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga recibe de nuevo a la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama). En este caso la muestra se va a inaugurar el próximo 18 de diciembre a las 19.00 horas, y se podrá visitar hasta el 27 de febrero de 2026.

Compuesta por 56 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura; es el reflejo más fiel de una Málaga artística y multicultural, que ha hecho del arte una de sus señas de identidad. El horario de visita es de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas. Festivos cerrado. La entrada es libre.

El Centro Cultural MVA celebra el cuarto de siglo de la Compañía de Danza Fernando Hurtado con la exposición '25 años en movimiento. Descubrir más que inventar', que se podrá visitar hasta el 16 de enero. La muestra, que recorre los múltiples espectáculos nacionales e internacionales puestos en marcha por la formación del coreógrafo malagueño, llega acompañada de varias actividades. El 17 de diciembre a las 19.00 horas se realizará una visita guiada para explicar la trayectoria de esta veterana compañía,

Por otra parte, la artista Belén Millán reflexiona sobre la toxicidad plástica en 'INperceptibles', en el Centro Cultural MVA. Se podrá visitar hasta el 23 de enero. Millán invita a adentrarse en un universo donde lo visible y lo invisible se entrelazan para revelar cómo los microplásticos y nanoplásticos, esas partículas diminutas tóxicas infiltradas en la respiración misma del planeta, están transformando seres y paisajes. La exposición contará con visitas guiadas por la propia artista los días 17 de diciembre y 21 de enero a las 18.00 horas.

La entrada a las exposiciones del Centro Cultural MVA es libre y el horario de visita es de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas. Festivos cerrado. Para asistir a las visitas guiadas solo hay que inscribirse enviando un correo a lortiz@malaga.es