Zapatero avisa al PP: El PSOE es "de las cosas más difíciles de vencer" en Andalucía

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado que "no debería ser la fecha electoral un misterio" y ha advertido al PP, que "se da por amplio ganador", que "de las cosas más difíciles de vencer en Andalucía es el PSOE".

Zapatero, que ha acudido a la localidad malagueña de Vélez-Málaga para presentar su libro 'No voy a traicionar a Borges', ha señalado que "parece que hay un cierto misterio en cuanto a la fecha electoral, que no sé cual es la razón, pero no debería ser la fecha electoral un misterio, los misterios están para la literatura".

Asimismo, ha indicado que el PP "cree que estas elecciones son un trámite", apuntando que "serán los andaluces los que decidan". "En mi etapa de intensidad política conocí bastante bien Andalucía y de las cosas más difíciles de vencer en Andalucía es el PSOE. Hay socialismo en Andalucía porque hay historia, porque hay memoria, porque es una sociedad solidaria", ha dicho.

"Siempre puse de ejemplo que Andalucía era donde las mujeres habían protagonizado el mayor cambio de España, donde había más afán por la igualdad, porque esta fue una de las sociedades más desiguales de Europa", ha señalado el expresidente socialista.

Al respecto, ha considerado que "quien ha abierto los surcos, los caminos para ir derrotando las desigualdades, aunque aún queda camino, han sido las mujeres andaluzas con ayuda del PSOE".

Sobre la situación en general de España, Rodríguez Zapatero ha considerado que "tenemos un gobierno que en política económica y social está dando una respuesta difícilmente mejorable ante la crisis de la pandemia y la crisis de la guerra, todo lo demás que oigo es bastante hojarasca".

El socialista ha indicado que "si la oposición lo reconociera, acertaría, y si no, al tiempo", señalando que el país tiene "unas condiciones económicas y sociales de los mejores países del mundo". Así, ha apuntado que "la mejor manera de perder lo que se tiene es no valorarlo".

Por esto, ha instado a que "valoremos enormemente ese datos que ayer veíamos de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que un 70% de los contratos son indefinidos", preguntándose "cuántos países en el mundo tienen un salario mínimo de 1.000 euros". "Este es el esfuerzo de una sociedad moderna", ha finalizado.