Hasta 33 aceites de oliva tempranos participarán en Fuenlabrada (Madrid) en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial llevará este año hasta Fuenlabrada (Madrid) la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, en la que, del 14 al 16 de noviembre, se promocionará la calidad de los aceites de oliva virgen extra jiennenses.

Un total de 33 cooperativas y almazaras jiennenses, y también una empresa de cosmética elaborada con aceite de oliva y otra de artesanía fabricada con madera de olivo, se desplazarán hasta la Plaza de la Constitución de esta ciudad madrileña de la mano de la Administración provincial para mostrar sus aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos de esta cosecha.

"Como todos los años, después de celebrar este evento en nuestra tierra, en este caso con gran éxito en Martos, nos toca trasladar esta fiesta fuera de nuestras fronteras provinciales", ha explicado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que también ha resaltado que en años anteriores esta iniciativa promocional tuvo lugar en ciudades como Valencia, Vigo, Bilbao, Gijón, Pamplona, Vitoria, Sabadell o Alcalá de Henares, entre otras.

Durante los tres días en los que se desarrollará este evento, "se van mostrar 33 AOVE de la provincia de Jaén, todos ellos aceites tempranos "recolectados los primeros días del mes de octubre y que son los de mayor calidad".

Al respecto, Reyes ha asegurado que esta fiesta es "el mejor escaparate para reivindicar que en la provincia de Jaén no solo somos los principales productores mundiales de aceite de oliva, sino también el territorio que produce más aceite de calidad gracias a la gran labor que realizan nuestros agricultores".

Los habitantes de Fuenlabrada podrán comprobarlo a partir de este viernes porque podrán degustar y adquirir estos AOVE verdes que "son una delicatesen para el paladar y también por su aroma". Reyes ha incidido en que se trata de "un producto excepcional no solo por sus virtudes gastronómicas, sino también por los beneficios que reporta su consumo para la salud o su contribución a la lucha contra el cambio climático, ya que en nuestra tierra contamos con más de 70 millones de olivos que son un gran sumidero de CO2".

Además de comprar estos aceites de oliva virgen extra tempranos, las personas que visiten esta fiesta podrán disfrutar de un programa de actividades paralelo en el que se sucederán un desayuno con tostadas regadas con AOVE, catas profesionales organizadas por las denominaciones de origen de la provincia y la IGP Aceite de Jaén, actuaciones musicales, degustaciones de productos Degusta Jaén, talleres demostrativos del proceso de producción del aceite de oliva y también talleres de artesanía.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala, subraya el hecho de que Fuenlabrada sea el segundo destino de esta feria del primer aceite y ha destacado la importancia de este producto en la economía española "no solo por sus cualidades gastronómicas, sino por los beneficios de su consumo para la salud y medioambientales por su cultivo".

La primera parte de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén se celebró en Martos (Jaén) del 8 al 9 de noviembre con cerca de un centenar de aceites virgen extra tempranos. En esta edición, el periodista y presentador del programa de Televisión Española 'Mañaneros', Javier Ruiz, fue el encargado de ofrecer el pregón y también se reconoció al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, como embajador del aceite.