La 54ª Cita Folk situará a Jódar (Jaén) como referente de la música raíz los días 28 y 29 de agosto

Presentación de la 54ª Cita Folk de Jódar - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad jiennense de Jódar volverá a acaparar la atención de los amantes de la música raíz con la celebración de la 54ª edición de la Cita con la Música Folk, que tendrá lugar los días 28 y 29 de agosto.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha participado en la presentación de este festival que impulsan la Andaraje y el consistorio galduriense, y cuenta con el patrocinio de la Diputación y la Fundación Unicaja.

"Este festival que comenzó allá por los años 70, es fruto del trabajo de una asociación como Andaraje, que son los responsables de la idea original, de la organización, y de la dirección artística y lo que hemos hecho desde las instituciones es colaborar y sumarnos para que este evento, el más antiguo del sur de Europa, siga ofreciendo cada verano un viaje por la música de raíz", ha señalado Medina.

La vicepresidenta cuarta de la Administración provincial ha puesto de relieve que este evento "ha convertido a este municipio de Sierra Mágina en el epicentro de la música tradicional y de raíz, situándose como un referente nacional e internacional dentro de este género". Por esta razón, Francisca Medina ha subrayado el compromiso de la Diputación por "apoyar y promocionar eventos culturales de primer nivel".

Uno de los fundadores de Andaraje, Pepe Nieto, se ha referido también a los grupos que actuarán en esta quincuagésimo cuarta edición de la Cita Folk, que tendrá como escenario la Plaza de Toros de Jódar.

El 28 de agosto serán Almadraba, un grupo gaditano que cumple medio siglo de trayectoria y que ya pasó por Jódar en sus comienzos; y Climent & Ballarin Quinteto, que desde Madrid traen una propuesta innovadora y creativa. El sábado 29 de agosto, serán los canarios de Parranda Los Apañaos, quienes ofrezcan su toque y cante isleño acompañado de danzas tradicionales.

"Tres grupos, tres territorios y tres maneras de sentir la música y un solo escenario, la Cita Folk de Jódar, que desde hace 54 años sigue siendo un lugar de encuentro, de respeto por la tradición y de celebración de la diversidad cultural", ha manifestado Nieto, que también ha recordado la extensión de este festival al resto del año en el denominado Espacio Andaraje, "con una programación paralela que ha convertido este lugar en un punto de encuentro permanente para la música tradicional, la investigación, la convivencia y la creación".

Por su parte, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Jódar, Juan Ruiz, ha subrayado que la Asociación Andaraje sí haya sido profeta en su tierra, "siendo auténticos embajadores de nuestra ciudad y concienzudos investigadores de la música tradicional. Por Jódar han pasado los mejores grupos de música folk nacionales e incluso algunos europeos".

Por último, la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, ha detallado que el apoyo a este festival "responde al firme compromiso" de la entidad con la cultura como herramienta de desarrollo social, cohesión territorial y transmisión de valores entre las distintas generaciones.

"La música folk representa nuestras raíces, nuestra identidad y la riqueza de un legado que merece ser conocido, protegido y compartido", ha dicho Espín, que ha incidido en que este festival "mantiene viva una manifestación cultural que reúne a artistas, investigadores y público, favoreciendo la dinamización cultural y económica del territorio".