Acondicionada la carretera entre Santa Elena (Jaén) y Miranda del Rey con una inversión cercana a los 230.000 euros

Visita a la JA-7102, entre Santa Elena y Miranda del Rey - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SANTA ELENA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha destinado, a través del Plan Provincial de Infraestructuras Viarias, cerca de 230.000 euros para acondicionar la carretera JA-7102, vía de titularidad de la Administración provincial que une Santa Elena (Jaén) con la población de Miranda del Rey (Jaén). De esta forma, se ha intervenido en más de cuatro kilómetros de esta infraestructura viaria.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha visitado los trabajos ejecutados y ha puesto de relieve el compromiso de la Diputación en la optimización de las infraestructuras viarias de competencia provincial, para que "los hombres y mujeres de la provincia cuenten con infraestructuras seguras".

En esta línea, el presidente ha pues el acento en "el esfuerzo" que realiza la Diputación en la conservación y mejora de los más de 1.500 kilómetros de carreteras de su titularidad. Para ello, la institución destinó 23 millones de euros durante 2025, cantidad que se sumará a otros 25 millones previstos para 2026 con el objetivo de reforzar el mantenimiento y la conservación de la red viaria provincial.

Respecto a las obras ejecutadas en la JA-7102, Reyes ha explicado que se trata de una intervención "muy demandada por los vecinos y vecinas de la zona", ya que esta vía registra una notable afluencia de tráfico rodado".

Los trabajos han incluido el ensanchamiento de dos tramos de la carretera, el refuerzo del firme en toda la vía, la renovación de la señalización vertical y horizontal, la instalación de nuevos paneles direccionales en las curvas, la reposición de una barrera metálica de seguridad y la colocación de reductores de velocidad.

En esta visita también ha participado el alcalde de Santa Elena, Ramón Coloma, quien ha agradecido a la Diputación esta actuación que "mejora una carretera fundamental, no solo para la conexión entre ambos municipios, sino también para el acceso al Parque Natural de Despeñaperros".