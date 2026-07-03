Alcaudete (Jaén) clausura el Campus de la Fundación Real Madrid con la entrega de diplomas

Clausura del Campus de la Fundación Real Madrid en Alcaudete - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ALCAUDETE (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

Alcaudete (Jaén) ha acogido ha clausurado el Campus Experience de la Fundación Real Madrid que se ha desarrollado durante toda esta semana en esta localidad.

En este acto, en el que han estado presentes la alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, el diputado provincial Luis Miguel Carmona, y el responsable de este campus, Pablo Gómez, se ha hecho entrega de los diplomas al centenar de menores que han tomado parte en esta actividad que la próxima semana se celebrará en Torreperogil (Jaén).

Durante cinco días, estos menores de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años han participado en Alcaudete en este programa de entrenamiento y formación deportiva, que además ha contado con otras propuestas lúdicas y educativas de forma paralela.

La Diputación de Jaén ha apoyado esta iniciativa sufragando el 50 por ciento de las matrículas del alumnado, un respaldo económico que se viene realizando desde 2021.

Alcaudete y Torreperogil, sedes en esta edición del Campus Experience de la Fundación Real Madrid, se suman a Quesada, Torredelcampo, Martos, Ibros, Linares, Beas de Segura, Úbeda, Peal de Becerro, Mengíbar y Sabiote, municipios de la provincia de Jaén que han acogido esta actividad en veranos anteriores, donde más de 650 menores han disfrutado de esta propuesta deportiva y de ocio.