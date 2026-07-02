Dos policías entre los 14 detenidos por blanqueo del narcotráfico vinculado a un 'socio' del exjefe de UDEF

Archivo - Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollada una operación que se ha saldado con 14 detenidos, dos de ellos policías nacionales, acusados de presuntamente formar parte de una trama de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico vinculada con Ignacio Torán, el presunto líder de la red para la que trabajaba el exjefe de la UDEF en Madrid que ocultó 20 millones de euros entre las paredes de su casa.

La operación la ha liderado la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y se ha desarrollado de forma simultánea en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga por orden del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

También han participado agentes de Asuntos Internos y de otras unidades como Udyco en el marco de unas pesquisas sobre un entramado que blanqueaba presuntamente el dinero de organizaciones internacionales procedente del narcotráfico.

La investigación ha detectado que uno de los beneficiados por esta presunta red criminal es Ignacio Torán, que fue detenido con anterioridad por su papel de liderazgo en la trama en la que fue arrestado el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, conocido con el alias de 'anodino' y que ocultaba más de 20 millones emparedados en su casa y también en su despacho.

La investigación se inició a raíz de la incautación en octubre de 2024 de un contenedor con 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz).

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional señaló a Ignacio Torán como el "responsable de la importación" de la droga y "socio e interlocutor principal" de Óscar Sánchez, a quien se acusó de la introducción de al menos 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por lo que Torán habría pagado al agente más de 32 millones de euros.