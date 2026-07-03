Mapa | Banderas negras en España 2026: consulta el listado de playas contaminadas en cada provincia

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha dado a conocer esta semana su informe 'Banderas negras 2026', una distinción con la que la organización señala casos de contaminación y mala gestión ambiental en el litoral.
En concteto, el informe apunta a problemas como vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento, afecciones a la biodiversidad, urbanización de la costa, contaminación química, turistificación, masificación, obras portuarias o acumulación de basuras, plásticos y microplásticos.
En esta edición, la ONG ha otorgado 48 banderas negras en la costa española, dos por cada provincia y/o ciudad autónoma costera, que pueden consultarse en el mapa interactivo elaborado por Europa Press.
MAPA DE LAS BANDERAS NEGRAS EN ESPAÑA 2026
El siguiente mapa permite consultar la ubicación de las 48 banderas negras incluidas en el informe de Ecologistas en Acción y ver en qué puntos del litoral español se concentran los casos señalados por contaminación o mala gestión ambiental.
QUÉ SON LAS BANDERAS NEGRAS
Las banderas negras son una distinción que Ecologistas en Acción utiliza para señalar casos que la organización ecologista considera relevantes de contaminación y mala gestión ambiental en la costa.
PLAYAS Y ZONAS CON BANDERA NEGRA EN ESPAÑA EN 2026
- Huelva: Ría de Huelva (Marismas del Tinto) y Playa Central de Isla Cristina.
- Cádiz: Bahía de Algeciras y Playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera.
- Málaga: Playa de Maro, en Nerja, y Residencia de Tiempo Libre de Marbella.
- Granada: Playa de la Charca, en Salobreña, y Playa de Los Berengueles, en Almuñécar.
- Almería: Playa de Quitapellejos, en Palomares/Cuevas del Almanzora, y Punta Entinas-Sabinar, en El Ejido.
- Asturias: Playa de Bañugues, en Gozón, y Marismas de Maqua, entre Avilés y Gozón.
- Cantabria: Playa de Usgo, en Miengo, y senda costera de Santander, en Cabo Mayor.
- Tarragona: L'Ametlla de Mar y Playa de la Paella, en Torredembarra.
- Barcelona: Playa de Sant Adrià de Besòs y Delta del Llobregat, en El Prat de Llobregat.
- Girona: Platja del Golfet, en Calella de Palafrugell, y Muntanyes de Begur, en el Cap de Begur.
- Ceuta: Monte Hacho y Punta Almina.
- Vizcaya: Cala de Basordas, en Lemoiz, y Marisma de Lamiako, en Leioa.
- Gipuzcoa: Humedal de Motondo, en la ría del Oria/Orio, y Monte Mendizorrotz, en Igeldo/Donostia.
- Pontevedra: Puerto Deportivo de Baiona y Cabo Estai, en San Miguel de Oia/Vigo.
- A Coruña: Monte Neme, en Carballo, y Cabo Prioriño, en Ferrol.
- Lugo: Illa Pancha, en Ribadeo, y Playa de As Catedrais, también en Ribadeo.
- Baleares: Cala Galdana, en Ferreries/Menorca, y Bahía de Pollença, en Port de Pollença/Mallorca.
- Santa Cruz de Tenerife: Playa de Las Teresitas y El Puertito de Adeje.
- Las Palmas: Playa de Melenara, en Telde/Gran Canaria, y Puerto de Arrecife, en Lanzarote.
- Melilla: Cortados de Aguadú y Playa de San Lorenzo, en la desembocadura del río de Oro.
- Alicante: Cala Almadraba, en El Campello, y Playa de l'Albufereta, en Alicante.
- Valencia: Playa de Xeraco y Playa de Puçol.
- Castellón: Playa del Surrach, en Benicarló, y Playa de Torre la Sal, en Ribera de Cabanes.
- Región de Murcia: Bahía de Portmán, en La Unión, y Mar Menor.