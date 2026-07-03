Mapa | Banderas negras en España 2026: consulta el listado de playas contaminadas en cada provincia

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha dado a conocer esta semana su informe 'Banderas negras 2026', una distinción con la que la organización señala casos de contaminación y mala gestión ambiental en el litoral.

En concteto, el informe apunta a problemas como vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento, afecciones a la biodiversidad, urbanización de la costa, contaminación química, turistificación, masificación, obras portuarias o acumulación de basuras, plásticos y microplásticos.

En esta edición, la ONG ha otorgado 48 banderas negras en la costa española, dos por cada provincia y/o ciudad autónoma costera, que pueden consultarse en el mapa interactivo elaborado por Europa Press.

MAPA DE LAS BANDERAS NEGRAS EN ESPAÑA 2026

El siguiente mapa permite consultar la ubicación de las 48 banderas negras incluidas en el informe de Ecologistas en Acción y ver en qué puntos del litoral español se concentran los casos señalados por contaminación o mala gestión ambiental.

QUÉ SON LAS BANDERAS NEGRAS

Las banderas negras son una distinción que Ecologistas en Acción utiliza para señalar casos que la organización ecologista considera relevantes de contaminación y mala gestión ambiental en la costa.

PLAYAS Y ZONAS CON BANDERA NEGRA EN ESPAÑA EN 2026