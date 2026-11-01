Las almazaras jiennenses pueden solicitar ya ayudas para adecuar sus instalaciones para la visita turística

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JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha anunciado que las almazaras de la provincia pueden solicitar hasta el próximo 15 de noviembre ayudas dirigidas tanto a adecuar sus instalaciones para la visita turística como para el diseño y la realización de materiales de promoción de los servicios que ofrecen al visitante.

Según ha detallado la Institución Provincial en una nota, el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado esta semana esta convocatoria de subvenciones de la Diputación de Jaén, que está dotada con cerca de 200.000 euros entre las dos líneas de financiación establecidas en la misma.

La primera de estas líneas "cuenta con 170.000 euros para la realización de inversiones por parte de almazaras en actuaciones que abarquen la creación de nuevos espacios dirigidos tanto a la recepción de visitantes y venta de aceite de oliva virgen extra, como a la realización de catas, degustaciones, talleres, desayunos molineros o exhibiciones gastronómicas", ha explicado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

A esta línea de inversión también se podrán presentar proyectos destinados a la mejora de la señalización turística de las instalaciones de estas industrias oleícolas, a la dotación de contenidos interpretativos sobre el proceso de extracción de aceite o a la realización de actuaciones que permitan mejorar la accesibilidad de estos espacios o dotarlos de nuevos aseos para uso público.

Asimismo, esta convocatoria de subvenciones "establece una segunda línea de ayudas, dotada con 20.000 euros, a la que se pueden presentar iniciativas que las almazaras hayan desarrollado para la realización de vídeos promocionales sobre los servicios turísticos que ofrecen las mismas, así como folletos, cuadernos didácticos o soportes que contengan información sobre la visita turística", ha detallado Lozano.

Las ayudas máximas otorgadas serán de 20.000 euros por proyecto, en el caso de concurrir a la primera línea de esta convocatoria, y de 4.000 euros, en el caso de la segunda línea de financiación.

Las almazaras interesadas en estas subvenciones podrán presentar una solicitud a cada una de las líneas de ayudas establecidas en la misma. Para concurrir a cualquiera de estas dos líneas de financiación deberán aportar un proyecto de todas las actividades que pretenden llevar a cabo a través de estas ayudas en sus instalaciones, en el que tendrán que especificar desde la repercusión de las actuaciones en la oferta turística local hasta la generación de puestos de trabajo directos e indirectos.

En el caso de las solicitudes dirigidas a la financiación de obras y mejoras de los espacios para la visita turística, cada almazara deberá aportar la memoria tanto descriptiva como constructiva de la obra, la planimetría y el presupuesto. Si esta ayuda la va a destinar a la adquisición de mobiliario o nuevos equipos de información turística tendrán que presentar presupuestos de proveedores.

Estos presupuestos también se requerirán a almazaras que presenten su solicitud para la obtención de la segunda línea de ayudas, la destinada a sufragar material promocional y divulgativo sobre sus servicios turísticos.

Tanto los requisitos necesarios que tienen que cumplir las almazaras que concurran a esta convocatoria, como toda la documentación que hay que aportar, se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia publicado el pasado 29 de octubre, o bien, en el apartado de "Subvenciones" de la web de la Diputación de Jaén.