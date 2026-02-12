La asociación 'Amigos del Santo Reino' distingue a Diputación de Jaén como Socio de Honor en los Premios Gastronómicos

XII Premios Gastronómicos de la asociación 'Amigos del Santo Reino'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Amigos del Santo Reino' ha distinguido a la Diputación de Jaén como Socio de Honor con motivo de la entrega de los XII Premios Gastronómicos que concede este colectivo a restaurantes y cocineros de la provincia de Jaén.

El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, junto al vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha asistido a la gala donde se han concedido estos reconocimientos, que cuenta con el patrocinio de la Diputación y que se ha celebrado en el Palacio de Deportes Olivo Arena.

"Los premios, no son un objetivo en sí mismo, al menos no en la mayoría de los casos, pero es cierto que son un acicate para quienes los reciben. Y, sin duda, para quienes nos dedicamos al servicio público, avalan nuestra labor y nos animan a seguir trabajando", ha manifestado Reyes al recoger la distinción en reconocimiento a la labor de promoción de la gastronomía y de los productos jiennenses.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha remarcado que "Jaén se ha convertido en un referente de la cocina a nivel nacional e internacional, y eso no es fruto de la casualidad, sino del trabajo, la profesionalidad y el esfuerzo del sector".

En esta línea, ha remarcado que "la gastronomía jiennense vive su mejor momento". "Quienes vivimos en esta provincia siempre hemos dicho que aquí se come muy bien, pero ahora también lo comprueban quienes vienen de fuera a visitarnos", ha asegurado Reyes, que ha puesto el foco en el reclamo turístico que representa la gastronomía y que complementa complementar la oferta de turismo de interior de la provincia.

Al hilo de lo anterior, ha destacado que la provincia de Jaén tienen "muchos motivos de peso para que la visiten. Desde los cuatro parques naturales, pasando por las ciudades Patrimonio de la Humanidad, la capital, el oleoturismo, donde es referentes, y, por supuesto, la gastronomía, que tiene un peso específico y es motivo por sí misma para atraer a visitantes".

En este contexto, el presidente de la Diputación ha reconocido "la profesionalidad de los cocineros y de todos quienes forman parte de la hostelería; y la calidad del aceite de oliva virgen extra, que es la mejor carta de presentación, y de los productos del sector agroalimentario, muchos de ellos bajo la marca Degusta Jaén".

Esta duodécima edición de los Premios Gastronómicos Amigos del Santo Reino ha rendido homenaje al vino de España, con la presencia de algunas de las figuras más influyentes del sector enólogo. Además, se han entregado los premios al mejor restaurante, mejor cocinero, mejor maridaje, mejor plato y una mención especial de los socios.

Junto a la Diputación de Jaén, han sido distinguidos como Socios de Honor la Junta de Andalucía y CaixaBank, y se han concedido los premios de honor al psiquiatra y escritor Enrique Rojas, al chef dos estrellas Michelin Benito Gómez, y a la cantante jiennense Ángeles Toledano.