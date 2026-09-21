Bedmar (Jaén) renueva su caseta municipal con apoyo de la Diputación

Inauguración de la renovación de la caseta municipal - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bedmar (Jaén) ha inaugurado la caseta municipal tras la renovación completa de este espacio que ha llevado a cabo el Ayuntamiento bedmarense con el apoyo económico de la Diputación.

El alcalde de esta localidad, Enrique Carreras, ha participado junto al diputado Francisco Reyes en este acto inaugural celebrado después de que se haya realizado una intervención a la que la Administración provincial ha destinado en total 80.000 euros procedentes del Plan Especial de Inversiones en Cultura y Deportes.

Al respecto, Reyes ha explicado que "esos 80.000 euros se han destinado a una actuación dirigida a mejorar la climatización de estas instalaciones y también su accesibilidad", una partida a la que se han sumado los algo más de 7.000 euros que ha aportado la Diputación en un proyecto financiado por el PFEA de 2026 que ascendía a casi 92.000 euros para renovar los revestimientos --pavimento, alicatados, enlucido y pintura-- de la caseta municipal de Bedmar.

Según Reyes, con esta intervención, desde la Diputación se ha dado respuesta a "una demanda histórica por parte de la ciudadanía y también del alcalde y el equipo de gobierno para remodelar un espacio que se usa a lo largo de los 365 días del año, no solamente durante los días de feria, sino también para otro tipo de actividades sociales y culturales".

El resultado, a juicio de Reyes, "es una caseta más moderna que va a dar respuesta a las demandas de este municipio y que es un ejemplo claro de la capacidad que tienen los ayuntamientos, en este caso Bedmar y Garcíez, para aprovechar hasta el último euro que llega de otras administraciones".