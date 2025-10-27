Cazorla (Jaén) inaugura nueva oficina de turismo y el Centro de Interpretación del Adelantamiento

Inauguración de la Oficina de Turismo de Cazorla y del Centro de Interpretación del Adelantamiento - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CAZORLA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio de Cazorla (Jaén) ha inaugurado la oficina de turismo tras su remodelación y el nuevo Centro de Interpretación del Adelantamiento, dos proyectos que han supuesto una inversión superior a los 325.000 euros y que han sido sufragados a través del Plan de Sostenibilidad Turística de esta localidad, gestionado por el consistorio cazorleño y financiado con fondos Next Generation EU.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha participado junto al alcalde de este municipio, José Luis Olivares, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, en la apertura de estas nuevas instalaciones.

En este acto, Reyes ha puesto de relieve la labor que ha realizado el Ayuntamiento de Cazorla tanto de cara a la captación de fondos europeos como en cuanto a la mejora de la oferta turística de la localidad, como lo ponen de manifiesto la inauguración de estos espacios.

"Cazorla se sigue adaptando a las nuevas necesidades turísticas y a la demanda del mercado, especialmente apostando por la calidad", ha señalado Reyes, al tiempo que ha destacado que esta nueva oficina turística y la apertura del nuevo Museo del Adelantamiento "supone también el aprovechamiento de los fondos europeos" lo que muestra no sólo "la capacidad del alcalde por presentar un proyecto a estas convocatorias" sino también que "tiene clara la hoja de ruta de hacia dónde tiene que ir un municipio como Cazorla desde el punto de vista turístico".

En este sentido, ha remarcado "que el ayuntamiento está haciendo lo que tiene que hacer, mejorando la oferta turística, y lo que hace falta es que el Gobierno de Andalucía cumpla con sus obligaciones que son los servicios públicos de calidad, entre ellos, todos los relativos a la sanidad pública".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha incidido en que "el Gobierno continúa apostando por proyectos que unen tradición y futuro, impulsando un modelo de turismo sostenible, accesible y digital, que mejora la calidad de los servicios y refuerza la identidad patrimonial de nuestros municipios".

La remodelación que se ha llevado a cabo de la Oficina Municipal de Turismo de Cazorla ha supuesto, con una inversión de 65.452 euros, la modernización integral de estas instalaciones. En concreto, esta intervención se ha centrado fundamentalmente en la mejora tecnológica y de accesibilidad de este espacio mediante la instalación de contenidos interactivos, nuevos proyectores o sistemas de audio, así como de nuevo mobiliario e iluminación, entre otros elementos.

Por su parte, el nuevo Centro de Interpretación del Adelantamiento se ha llevado a cabo en el marco de un proyecto dirigido a la digitalización de la interpretación del patrimonio histórico de Cazorla. Con una inversión de 259.697 euros, se ha creado un espacio museográfico moderno e interactivo en torno a la historia del Adelantamiento de Cazorla y su relevancia en el contexto histórico andaluz.

Este nuevo equipamiento ofrece al visitante una experiencia inmersiva con recursos audiovisuales, escenografía interpretativa y contenidos históricos elaborados por especialistas.

"El Gobierno de España está comprometido con el desarrollo de un turismo que no solo genere empleo, sino que también proteja el patrimonio y promueva la cohesión territorial", ha dicho el subdelegado, quien ha felicitado al Ayuntamiento de Cazorla por su capacidad de gestión y por hacer de este proyecto un ejemplo de cooperación institucional y eficiencia en el uso de fondos europeos.

Por su parte, el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha afirmado que "estos fondos suponen una oportunidad histórica para el municipio", porque "permiten seguir avanzando hacia un modelo de turismo más sostenible, competitivo y respetuoso con nuestro entorno natural y patrimonial".

Olivares ha añadido que la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Adelantamiento y la renovación de la Oficina de Turismo son "un paso más en la estrategia de convertir a Cazorla en un destino de referencia en Andalucía, que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y calidad en la atención al visitante".

El regidor cazorleño ha manifestado que "estos proyectos no solo mejoran la experiencia del turista, sino que indirectamente generan empleo, impulsan la economía local y contribuyen a fijar población en nuestro municipio, reforzando el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio".

Asimismo, ha agradecido "el compromiso del Gobierno de España y la colaboración institucional que ha hecho posible que los fondos europeos lleguen a Cazorla para transformar nuestra oferta turística y hacerla más inclusiva, moderna y adaptada a los retos del futuro".

La ejecución de estas actuaciones se ha financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla, que gestiona el propio ayuntamiento y que está dotado con 2,6 millones de euros sufragados con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.