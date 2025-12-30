El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén reabre la sala de los Lavaderos del Hospicio y la Casa Cuna

Visita de África Colomo a los antiguos lavaderos del Hospicio, que alberga el Centro Cultual Baños Árabes - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén reabre este martes al público la sala de los Lavaderos del Hospicio y la Casa Cuna, con lo que este espacio cultural que gestiona la Diputación "recupera una parte esencial de su historia", según ha remarcado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

La responsable cultural de la Diputación ha explicado que estos dos enclaves, acercan a quienes los visitan a "la vida cotidiana de muchas mujeres y niñas que desde mediados del siglo XIX trabajaron aquí, dentro del sistema de beneficencia pública, porque los lavaderos no solo fueron un lugar de trabajo, sino también de aprendizaje, de esfuerzo compartido y del sostenimiento de una institución que cuidaba a los más vulnerables".

Más allá de reflejar su importante papel social en esa época, en la sala de los Lavaderos también confluye otro elemento fundamental en la devenir de la capital jiennense como es el agua, "tan presente en la historia de Jaén y en los propios Baños Árabes", y que "vuelve a ser la protagonista como hilo conductor de memoria y de vida diaria".

Colomo, ha precisado que las pilas de piedra que ya se pueden visitar son originales y evidencian "un trabajo invisible, repetitivo y duro, que raramente dejó una huella escrita, pero que fue imprescindible para el funcionamiento del Hospicio y también para la historia de nuestra ciudad".

Con la reapertura de estos espacios, la Diputación de Jaén refuerza su compromiso con "un patrimonio que se extiende de lo social a lo humano y también ponemos en valor la memoria de las mujeres", ha enfatizado Colomo, que ha animado a turistas y jiennenses a visitar durante estas fechas navideñas este centro cultural que permanece abierto desde las 9 a las 20,30 horas.

El Centro Cultural Baños Árabes alberga tres museos --el de Artes y Costumbres Populares, el de Arte Naïf y los propios Baños Árabes-- y actualmente acoge cuatro exposiciones distintas, un belén napolitano y actividades del programa Palacio de Invierno, propuestas que contribuirán a que supere este año las cerca de 114.000 visitas que registró en 2024 y siga siendo el espacio cultural más visitado de la provincia jiennense.