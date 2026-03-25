Cerca de 500 estudiantes de la provincia de Jaén participan en el XXI Maratón de Piano

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, junto a participantes en el XXI Maratón de Piano. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge este miércoles el XXI Maratón de Piano, en el que está prevista la participación de cerca de 500 alumnos y alumnas que estudian en más de una veintena de conservatorios y escuelas de música de la provincia.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha asistido al inicio de esta actividad, que se celebra de forma previa al 67º Concurso Internacional de Piano Premio Jaén, que tendrá lugar del 9 al 18 de abril.

Colomo ha expresado su satisfacción por la elevada participación, "con una nueva y masiva respuesta por parte de los conservatorios y escuelas de música de la provincia de Jaén". Al respecto, ha señalado la importancia de contar con los más jóvenes que se están formando en estos centros, "ya que representan el futuro de la música".

En esta línea, ha valorado la celebración de este tipo de actividades culturales en el marco del Concurso Internacional de Piano Premio Jaén, "ya que con esta iniciativa se pretende motivar al alumnado, además de ofrecerles referentes en los que mirarse".

"La participación del alumnado actual permite estrechar su vínculo con el certamen, además de fomentar valores como el esfuerzo, el trabajo y la superación para que puedan alcanzar sus metas en el ámbito musical", ha afirmado la responsable del área de Cultura y Deportes de la Diputación.

El alumnado participante en esta vigésimo primera edición del Maratón de Piano procede de diversas localidades de la provincia, como Úbeda, Villacarrillo, Baeza, Andújar, Arquillos, Navas de San Juan, Vilches, Orcera, La Puerta de Segura, Siles, Torreperogil, Huelma, Torredelcampo, Martos, Linares y La Carolina.

Además de recibir un diploma acreditativo por su participación en este encuentro musical, los estudiantes han sido obsequiados con una mochila y un bolígrafo conmemorativos y han tenido la oportunidad de disfrutar de las distintas estancias que ofrece el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén.